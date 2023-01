José Mourinho tiene contrato en la Roma hasta 2024. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ETTORE FERRARI

Firme en la Serie A. José Mourinho desveló que fue la única opción de la Federación Portuguesa de Fútbol para sustituir a Fernando Santos al frente de la selección lusa, pero que se negó al estar "bien" en su club, el Roma italiano.



"Quiero agradecer al presidente de la federación portuguesa. Me dijo que no era la primera opción, sino la única y eso me llena de orgullo. Pero me negué porque estoy bien aquí en la Roma", dijo José Mourinho nada más finalizar el encuentro ante el Genoa en la Copa de Italia (1-0, victoria del Roma).



Un partido que desbloqueó el argentino Paulo Dybala, flamante campeón del mundo, que saltó al césped desde el banquillo de Mourinho, con un gol en la segunda mitad.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

José Mourinho no sale de la Roma, de momento

José Mourinho ha ganado la Conference League en la Roma. | Fuente: AFP

No quería sacarlo al inicio de la segunda parte, quizás podría meter a un jugador joven, pero quería hacer todo lo posible para no ir a la prórroga dado todos los compromisos que tenemos", explicó el técnico setubalense.

El popular 'Mou' no dudó en defender al italiano Nicolo Zaniolo, quien recibió los abucheos del público en el Estadio Olímpico.

"La Roma siempre da lo mejor de sí y yo aprendí de niño, aunque pronto cumpliré los 60, que cuando das lo mejor tienes la conciencia tranquila y no tienes que pedir más. Puedes jugar bien o mal, pero cuando un jugador da todo lo que tiene, por mí está bien", dijo José Mourinho.

"Por eso digo que lo siento por los abucheos contra Zaniolo. Le pido una cosa a la afición: por favor, no abucheen a nuestros jugadores, ellos lo dan todo y más", declaró.

Además respondió a las críticas del francés Vincent Candela, exjugador de Roma, sobre el mismo jugador en el cotejo ante el AC Milan del pasado 8 de enero (2-2).

"Si uno cobra un sueldo de la Roma no puede decir esas cosas. Sólo lamento que mi club no tenga la fuerza y la personalidad necesarias para ir de frente en estas cosas", sentenció

La popular 'Loba' marcha en la séptima casilla de la Serie A 2022-23 con 31 puntos, a 16 puntos del líder Napoli que goleó 5-1 a Juventus. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33 % desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5 %.