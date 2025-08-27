Últimas Noticias
Sao Paulo lanzó camiseta en homenaje a Juan Izquierdo, jugador de Nacional fallecido en 2024

Juan Izquierdo se desplomó durante el partido entre Sao Paulo y Nacional por Copa Libertadores
Juan Izquierdo se desplomó durante el partido entre Sao Paulo y Nacional por Copa Libertadores | Fuente: X | Fotógrafo: @SaoPauloFC
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El defensor uruguayo falleció el 27 de agosto de 2024, luego de haber sufrido una arritmia cardiaca durante el partido entre Sao Paulo y Nacional por Copa Libertadores.

Sao Paulo lanzó este miércoles una camiseta en homenaje a Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay que falleció hace exactamente un año, el 27 de agosto de 2024.

A través de un comunicado, el Tricolor informó que las regalías que recibirán con la venta de las camisetas serán destinadas a la familia del deportista.

"Queríamos rendir un pequeño homenaje a Juan (Izquierdo), quien falleció esa fatídica noche de hace un año. Haremos una camiseta que se lanzará al mercado, y parte de lo recaudado se destinará a su familia", dijo Jonathan Calleri, quien participó en el video de lanzamiento de la camiseta.

¿De qué falleció Juan Izquierdo?

El exjugador de Nacional falleció en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo debido a una muerte encefálica tras sufrir un paro cardiorrespiratorio asociado a una arritmia cardiaca. 

Días antes de su muerte, Izquierdo había sufrido una enfermedad repentina durante el partido de Sao Paulo contra Nacional en el Estadio Morumbi por los octavos de final de la Copa Libertadores. Estuvo internado en el centro médico durante seis días.

Sao Paulo Nacional de Uruguay Juan Izquierdo Copa Libertadores

