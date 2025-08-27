Sao Paulo lanzó camiseta en homenaje a Juan Izquierdo, jugador de Nacional fallecido en 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sao Paulo lanzó este miércoles una camiseta en homenaje a Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay que falleció hace exactamente un año, el 27 de agosto de 2024.

A través de un comunicado, el Tricolor informó que las regalías que recibirán con la venta de las camisetas serán destinadas a la familia del deportista.

"Queríamos rendir un pequeño homenaje a Juan (Izquierdo), quien falleció esa fatídica noche de hace un año. Haremos una camiseta que se lanzará al mercado, y parte de lo recaudado se destinará a su familia", dijo Jonathan Calleri, quien participó en el video de lanzamiento de la camiseta.

“Ele vestia outra camisa, caiu em nosso chão, cercado pelo nosso povo. Ali, tornou-se parte da nossa história.”



Juan Izquierdo, que nos deixava há exatamente um ano, será sempre lembrado pela torcida tricolor. Essa camisa homenageia e eterniza o nosso respeito e carinho à… pic.twitter.com/9wRdJhQCQp — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 27, 2025

¿De qué falleció Juan Izquierdo?

El exjugador de Nacional falleció en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo debido a una muerte encefálica tras sufrir un paro cardiorrespiratorio asociado a una arritmia cardiaca.

Días antes de su muerte, Izquierdo había sufrido una enfermedad repentina durante el partido de Sao Paulo contra Nacional en el Estadio Morumbi por los octavos de final de la Copa Libertadores. Estuvo internado en el centro médico durante seis días.

