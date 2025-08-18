Sao Paulo vs. Atlético Nacional: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de octavos de Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sao Paulo vs. Atlético Nacional se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Los colombianos de Atlético Nacional llegan a Brasil sabiendo que fueron superiores en la ida, disputada en Medellín, y en el que se les escapó la victoria (0-0) por los dos penaltis errados por Edwin Cardona. Pero de visita, Sao Paulo debería de tener la ventaja que significa jugar con el apoyo de su afición en casa, donde el equipo lleva una racha de cuatro victorias seguidas.

Sao Paulo sigue sin poder contar ni con el delantero Jonathan Calleri ni con el creativo Oscar, ambos lesionados, pero podría tener un refuerzo de peso en el sector ofensivo: Lucas Moura.

¿Cómo llegan Sao Paulo y Atlético Nacional a la vuelta de octavos en la Copa Libertadores?

El 'tricolor' viene de empatar 2-2 con Sport Recife en el Brasilerao. Por su parte, el elenco verdolaga viene de igualar por el mismo marcador ante Fortaleza FC en la Primera A Colombia.

¿Cuándo y dónde juegan Sao Paulo vs Atlético Nacional en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el martes 19 de agosto en el Estadio Morumbí, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene una capacidad para 66,795 espectadores.

¿A qué hora juegan Sao Paulo vs Atlético Nacional en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?



En Perú , el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 7:30 p.m. En Bolivia, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia , el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil , el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 9:30 p.m. En Uruguay, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Sao Paulo vs Atlético Nacional comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Sao Paulo vs Atlético Nacional en vivo por TV y streaming?

El partido de Sao Paulo contra Atlético Nacional será transmitido por ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sao Paulo vs Atlético Nacional: alineaciones posibles

Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cedric Soares; Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Alisson, Enzo Díaz; Luciano (o Lucas Moura) y André Silva.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona; Marlos Moreno y Alfredo Morelos.