Juan Jesús tras la absolución de Francesco Acerbi por insultos racistas: "No me siento protegido"

El defensa brasileño del Nápoles, Juan Jesús, lamentó este miércoles la absolución del jugador del Inter de Milán, Francesco Acerbi, por sus supuestos insultos racistas: "No me siento de ningún modo protegido por esta decisión", dijo en un comunicado.

"No entiendo, de verdad, en qué modo la frase 'vete negro, solo eres un negro', pueda ser ciertamente ofensiva, pero no discriminatoria", refirió el brasileño.

El martes, la justicia deportiva italiana decidió no sancionar a Acerbi por falta de pruebas en relación con los supuestos insultos racistas denunciados por el brasileño durante el partido entre los dos clubes en la Liga italiana el pasado 17 de marzo.

"No me siento de ningún modo protegido por esta decisión que se encuentra entre deber admitir que 'ha sido alcanzada la prueba de la ofensa' y sostener que no consta la certeza de su carácter discriminatorio porque, según la decisión, solo yo y 'de buena fe', la habría percibido", lamentó.

Juan Jesús reconoce sentirse "indignado" por el desenlace de lo que considera "un hecho grave" que intentó, dice, gestionar "como un señor" sin obligar a interrumpir el partido.

"Probablemente, después de esta decisión, quien se encuentre en mi situación actuará de un modo distinto para protegerse y tratar de poner freno a la vergüenza del racismo que, todavía, tarda en desaparecer", advierte.

Y termina: "No esperaba un final, así que, temo, aunque espero equivocarme, podría suponer un grave precedente para justificar posteriores actitudes. Espero sinceramente que este, para mí, triste episodio pueda ayudar a todo el mundo del fútbol a reflexionar sobre un tema tan grave y urgente".

Pruebas insuficientes

El juez deportivo que absolvió a Acerbi, Gerardo Mastrandrea, alegó en la sentencia que de las investigaciones no surgió ningún otro material probatorio sobre el testimonio del brasileño y por este motivo, el jugador italiano, de 35 años, no fue sancionado.

El supuesto insulto racista tuvo lugar en el minuto 59 del partido entre Inter y Nápoles, cuando Juan Jesús llamó al colegiado Federico La Penna para quejarse de manera vehemente sobre algo que había escuchado.

"No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien", se lee en los labios Juan Jesús, en un vídeo viral en redes sociales, mientras se dirige al árbitro y se señala el parche contra el racismo que portaron todos los equipos esta semana con el mensaje 'Keep Racism Out' (dejar el racismo fuera, en español).

La Federación italiana (FIGC) recibió la petición del Juez Deportivo de la Serie A, organismo sancionador del campeonato italiano, de "profundizar" en el posible caso de racismo.

Y Acerbi declaró el pasado 22 de marzo ante la Fiscalía de FIGC por el supuesto insulto: "De mi boca nunca han salido frases racistas. Es lo único que puedo decir. Sé que nunca he dicho frases racistas, llevo 20 años jugando al fútbol y sé lo que digo. Estoy tranquilo", aseguró el jugador italiano. (EFE)