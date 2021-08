Juan Reynoso | Fuente: Liga MX

Este 25 de agosto se llevará a cabo el Juego de las Estrellas que enfrentará a las figuras de la Liga MX de México frente a las de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y el elegido para dirigir a los representantes del torneo mexicano es el entrenador peruano Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul.

Por su parte, Reynoso habló de esta elección en conferencia de prensa: "Es un partido distinto, me siento halagado, me siento muy motivado con estar aquí; queremos dejar en alto el nombre de la Liga MX, sabiendo que el equipo tiene gran calidad, pues debemos aprovechar todas esas circunstancias que tenemos en el fútbol mexicano. Así que yo creo que queremos las dos cosas, dar espectáculo, pero con toda la seriedad, y hay que intentar ganar".

Por otro lado, afirmó que si bien se trata de un partido simbólico sin mayor valor deportivo en tanto a competencia, igual buscará quedarse con el triunfo: "No se está jugando una eliminatoria, ni título oficial. Pienso que no es para tener muchos cuidados; sí traemos una carga de juegos, una fecha doble, pero es un sueño de los jugadores disputar ese partido y van a dar lo mejor de sí. De ahí en más, no creo que vamos cuidarnos mucho. Creo que darán lo mejor de sí porque, repito, para nosotros no es un partido fácil".

En tanto a lo personal y el hecho de cargar con esa responsabilidad desde el banquillo, Reynoso agregó: "Sé lidiar con la presión y me siento muy mexicano; tengo hijos mexicanos y sé lo qué es ganar cosas importantes en este país. Dirigir a este equipo es muy importante para mí. Quedaremos en la historia como los jugadores y el cuerpo técnico que jugaron este juego".

Por último, Juan Reynoso también fue consultado sobre el rival: "De repente es un equipo que no tiene muchas figuras mediáticas, pero van a tener mucha dinámica. De alguna forma les he dado herramientas a los jugadores para saber cómo nos vamos a enfrentar a cada uno. Intentamos ser creativos para enfrentar todas las situaciones en el partido, individualmente ellos van a saber quiénes van a ir por su zona".

