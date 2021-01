Juan Reynoso se enfrentará a su exequipo, Puebla, este sábado | Fuente: Cruz Azul

El duelo entre Cruz Azul y Puebla, por la segunda jornada de Guard1anes 2021 por la Liga MX, será especial para el técnico Juan Máximo Reynoso porque enfrentará a su exequipo. Pero hay un ingrediente adicional: Santiago Ormeño, a quien le dio la oportunidad.

«Santiago Ormeño y yo nos tenemos cariño recíproco, me tocó ver su evolución, tiene muchas ganas, está aprovechando la oportunidad que se le dio, va a ser un delantero que nos complique el sábado, va a ser duro poder neutralizarlo», dijo en conferencia de prensa el técnico peruano.

Sobre el partido contra su exclub, Reynoso sostuvo: "Trabajé de auxiliar en Puebla casi dos años y de técnico, más de uno. Nos conocemos y me conocen. Puedo descifrar características individuales y me va a dar gusto encontrarme con algunos de ellos. Estoy agradecido de la oportunidad que me dieron, pero el sábado vamos a ser rivales y buscaremos el resultado".

El entrenador peruano Juan Reynoso afirmó que pretende dotar al Cruz Azul de un juego veloz y vertical en el torneo Clausura mexicano.



"Que el balón fluya más rápido. A veces queremos resolver en duelos individuales cuando soy un convencido de que mientras el balón transite más rápido va a ser más difícil para la defensiva rival hacer los recorridos", explicó.

.