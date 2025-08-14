Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Los jugadores del Chelsea donarán parte de sus ganancias por el Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Este fin se semana, la Premier League homenajeará a Diogo Jota.
Este fin se semana, la Premier League homenajeará a Diogo Jota. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Los campeones del Mundial de Clubes recibieron en torno a 14 millones de euros por su triunfo en el torneo, lo que supone unos 430 000 euros por persona, y han decidido hacer un pago de una cantidad parecida a la familia del desaparecido jugador portugués.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los jugadores del Chelsea donarán parte de las primas que han recibido por ganar el Mundial de Clubes de la FIFA a la familia de los fallecidos Diogo Jota y André Silva, según The Athletic.

Los futbolistas del Chelsea recibieron en torno a 14 millones de euros por su triunfo en el torneo, lo que supone unos 430 000 euros por persona, y han decidido hacer un pago de una cantidad parecida a la familia de los jugadores portugueses fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora (España).

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Homenaje de la Premier League

La Premier League homenajeará al Diogo Jota y André Silva este fin de semana con un minuto de silencio en todos los partidos, mientras que el Liverpool desplegará un mosaico en recuerdo a ellos en su partido contra el Bournemouth de este viernes.

Además, los 'Reds' han retirado el número '20' de Jota del primer equipo, la cantera y el equipo femenino, siendo la primera vez en la historia que tienen un gesto como este.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Chelsea Mundial de Clubes Diogo Jota Fútbol

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA