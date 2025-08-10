Nueva era: Luka Modric debutó con Milan en el encuentro ante Chelsea

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El croata Luka Modric debutó con la camiseta del Milan, en el amistoso de pretemporada ante el Chelsea disputado en Stamford Bridge. Así jugó por otro equipo luego de 13 años, en su gloriosa etapa en el Real Madrid.

Chelsea goleó 4-1 a Milan con goles de Andrei Coubis, Joao Pedro y el doblete de Liam Delap. En este duelo, Modric ingresó por Samuele Ricci al inicio del segundo tiempo.

Modric, con casi 40 años, fue reconocido por sus propios compañeros y jugadores del cuadro 'blue' como delap y Cole Palmer, con quien cambió camisetas al final del partido.

"Estoy muy contento de estar aquí para empezar un nuevo capítulo en mi carrera. Un abrazo a todos", señaló Modric en sus primeras palabras como jugador de Milan.

Modric hizo historia en Real Madrid

El capitán de la Selección de Croacia llega al club italiano proveniente de Real Madrid, club donde se convirtió en el futbolista más ganador con 28 títulos (6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España y una Copa Intercontinental).

