Jürgen Klopp. | Fuente: AFP

La semana pasada Liverpool se consagró campeón de la Premier League tras 30 años y los jugadores tuvieron una medalla de primer lugar. Sin embargo, algunos juveniles del equipo no alcanzaron a jugar el número de partidos que establece el torneo y no obtuvieron este reconocimiento.

Para la Premier League un jugador debe sumar cinco partidos como mínimo para contar con dicha medalla. Al respecto, Jürgen Klopp, entrenador de los 'reds', se mostró en contra de esta norma y aseguró que todos merecen recibirla.

"No sé a quién se le ocurrió eso, incluso si solo has jugado un partido, deberías tener derecho a recibir medalla. Si la gente no comprende lo importante que es un equipo como tal para ganar un campeonato, entonces yo no les puedo ayudar a entenderlo, para ser honesto", precisó Klopp en conferencia de prensa.

"Si tienes al segundo arquero que tiene menos juegos, debe recibir una medalla. Entrenas cinco millones de veces durante un año y si no entrenas al más alto nivel, no tienes oportunidad de ganar un campeonato. ¿En serio alguien decidió que debes tener cinco partidos para ganar una medalla", agregó el estratega alemán.



Incluso, Klopp aseguró que tiene en mente encargarse de hacerle llegar este reconocimiento a quienes no lo recibieron: “Estos chicos obtendrán una medalla, al cien por ciento. Las quiero mandar a fabricar por mi cuenta. Ellos pueden recibir mi medalla, pero esa no es la regla. Prefiero que la Premier League reflexione sobre las reglas una vez más y que lo haga realidad".



Según las reglas de Premier League, el campeón recibe un máximo 40 medallas que son repartidas entre los que futbolistas que jugaron un mínimo de cinco partidos, el comando técnico, médicos y parte de la gerencia del equipo.