Andrea Pirlo no va renunciar a la dirección técnica de Juventus | Fuente: EFE

Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, aseguró este domingo, tras el duro revés 0-3 sufrido en casa contra el Milan que le dejó fuera de la Champions League, que no piensa dimitir y que seguirá "hasta que el club" se lo permita.



"Es difícil de explicar, muchas cosas no funcionaron. Cuando pierdes 3-0 un partido tan importante hay que hacer varias consideraciones. No, (no pienso dimitir), empecé con mucho entusiasmo y sigo. Trabajo en un gran club, sabía que tendría dificultades, pero creo que podemos salir del momento difícil. Seguirá haciendo mi trabajo hasta que se me permitirá", dijo al acabar el partido, en declaraciones a "Sky Sport".



"Tenía un proyecto distinto, pensaba tener a un equipo distinto, trabajé en algunos aspectos, a veces nos fue bien, otras mal. Estoy convencido de que cuento con un óptimo equipo", prosiguió.



Juventus cayó 0-3 en casa contra el Milan y bajó a la quinta posición de la Serie A, fuera de la Liga de Campeones, a un punto del Nápoles, cuarto, y a tres del Milan y del Atalanta.



Negó que el vestuario no le apoye y consideró que no le puede "reprochar nada" a sus jugadores.





(Con información de EFE)

