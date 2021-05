Andrea Pirlo afronta su primera temporada como entrenador | Fuente: Juventus

Juventus ya ganó un título en la actual temporada (Supercopa de Italia), pero los altibajos en rendimiento se entrometieron en los principales objetivos planteados y el principal señalado en Turín es Andrea Pirlo.

La ‘Vecchia Signora’ ya no pelea por la Serie A y su meta ahora está puesta en no quedar al margen de la próxima Champions League. A pesar de esa situación, el estratega italiano aseguró no temer por su posible despido al acabar la temporada.

"Yo me centro en el presente. Soy el entrenador del Juventus y estoy feliz por estar aquí. El objetivo es ganar todos los partidos de la Serie A y ganar la Copa Italia (en la final contra el Atalanta), tratar de hacer bien mi trabajo", afirmó Pirlo en la rueda de prensa previa a la visita al Udinese.

Juventus solo ganó tres de sus últimos siete partidos por la Serie A, con lo que se despidió de la pelea por el título y ahora está en el cuarto lugar, donde no puede ceder puntos para mantener la plaza para la próximo Champions League. Tienen los mismos puntos que el Nápoli, tercero por diferencia de goles, y del Milan, quinto y actualmente fuera del torneo.

"Los rumores sobre mis posibles sustitutos los leo en la prensa. Estoy sereno, centrado en lo que tengo que hacer, que es clasificar al equipo para la Champions y ganar la Copa Italia. No me condicionan los rumores. Estoy tan concentrado en mi trabajo que no me da tiempo a leer los diarios", agregó.

Pirlo está viviendo un momento extremadamente delicado en el Juventus, tras ver derretirse el objetivo del décimo título liguero consecutivo y estar contra las cuerdas en la lucha por la cuarta plaza, con la prensa italiana asegurando en los últimos días que el club turinés está pensando seriamente en el regreso de Massimiliano Allegri.

"Yo estoy bien, hablé con la directiva el otro día cuando vino al campo, es algo que pasa a menudo. No fue la primera vez. Hablamos de todo, como siempre, estoy tranquilo", aseguró el exmediocampista.

🎙 @Pirlo_official: "El objetivo es ganar los partidos que quedan, clasificar a la @LigadeCampeones y ganar la copa. No pienso en nada más, estoy tranquilo y concentrado.#UdineseJuve — JuventusFC (@juventusfces) May 1, 2021





