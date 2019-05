Paulo Dybala junto a su hermano Gustavo | Fuente: Instagram Paulo Dybala

Paulo Dybala alista maletas. El delantero argentino está "incómodo" en la Juventus y tiene "muchas posibilidades" de dejar la 'Vecchia Signora' la próxima temporada, según adelantó su hermano, quien anunció que no es el único jugador que cambiará de aires.

"Hay posibilidades de que Paulo salga, las hay. Paulo necesita un cambio. Hay muchas posibilidades de que Paulo salga. Hay muchos jugadores de Juventus que están incómodos, no solo Paulo. Pasa que es más fácil pegarle a Paulo que a los otros. Paulo no está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus", dijo Gustavo Dybala a radio Impacto, de Córdoba, provincia natal del delantero.

Gustavo Dybala descartó que la incomodidad de la 'Joya' sea por la presencia de Cristiano Ronaldo. "Dentro del campo de juego, pero después con Cristiano nunca tuvo problemas, es una excelente persona, se llevan muy bien. Pero dentro del campo de juego Cristiano es él y Paulo es él. No se puede contra eso", señaló.





Paulo Dybala lleva cuatro temporadas en Juventus | Fuente: Instagram

Copa América

La lista preliminar de Argentina para la Copa América no se ha dado a conocer oficialmente, pero en las últimas horas se ha puesto en duda su presencia en el torneo y eso lo considera "injusto".



"Si apuestan al cambio y sobre la hora se dan vuelta... ¿Qué están haciendo al final? Lo digo por (Sergio) Agüero (30 años), por (Ángel) Di María (31 años). No tengo nada contra ellos, pero claro, vienen hablando del cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, pero el cambio nunca llega", criticó.