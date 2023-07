Sin el capitán: Leonardo Bonucci quedó fuera de los planes de Juventus para la próxima temporada

Juventus comenzó con sus trabajos de pretemporada, apuntando a un curso en el que no estará en las principales competiciones del continente al solo clasificarse a la UEFA Conference League. La quita de puntos que sufrió a lo largo de la edición pasada en el torneo doméstico complicó a la ‘Vecchia Signora’ en sus aspiraciones de clasificación.

Juventus es el equipo más ganador en el fútbol italiano, pero no pudo quedar ni en el segundo lugar en las últimas tres campañas de la Serie A, justo después de un ciclo de éxitos con nueve títulos consecutivos. En ese tramo, uno de los ‘fijos’ en el elenco de Turín fue Leonardo Bonucci, actual capitán, quien a pesar de tener contrato no sumaría más capítulos en el equipo.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, Leonardo Bonucci no aparece más en los planes del proyecto deportivo del club. El defensa italiano de 36 años tiene contrato aún hasta junio del 2024, pero los ‘bianconeros’ no quieren dar marcha atrás en la decisión tomada de no considerarlo en el primer equipo.

Bonucci fuera de la Juventus

Leonardo Bonucci quedará excluido de la Juventus, de acuerdo con la citada fuente, con lo que estará disponible en el mercado europeo con efecto inmediato. El futbolista italiano no será parte de la gira de Juventus en Estados Unidos, donde se ha pactado los amistosos frente a Barcelona y AC Milan el 22 y 27 de julio, respectivamente.

Mientras la ‘Juve’ ya realiza sus trabajos de pretemporada con los jugadores que llevará a la gira americana, Bonucci entrena por su cuenta a la espera de una resolución en La Toscana, donde se encuentra de vacaciones.

Leonardo Bonucci superó los 500 partidos jugados con JuventusFuente: Juventus

Temporada 23-34: altas y bajas de Juventus

Massimiliano Allegri sigue al frente de la dirección técnica de Juventus, que ya no tendrá en su plantilla a los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes, además del colombiano Juan Cuadrado. Quien también podría marcharse es el delantero Dusan Vlahovic, por lo que los italianos manejan la posibilidad de fichar al marroquí Youssef En-Nesyri.

Las lesiones de Paul Pogba no garantizan su continuidad, por lo que Juventus está abierta a escuchar ofertas por el mediocampista francés. Quien sí está en los planes de Allegri como ‘fijo’ es Adrien Rabiot, quien acordó renovar hasta el 2024 a pesar del interés del Barcelona.

