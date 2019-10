Matthijs de Ligt hizo su debut profesional con el Ajax en septiembre del 2016. | Fuente: EFE

Matthijs de Ligt se convirtió en uno de los defensores más caros de la historia después de que el Juventus le pagara 75 millones de euros al Ajax por sus servicios. Sin embargo, desde su llegada a la 'Vecchia Signora', el defensor holandés tan solo ha jugado siete partidos y no ha estado a la altura de las expectativas de los hinchas.

En una entrevista con Fox Sports, Matthijs de Ligt admitió que durante su etapa en Ajax se sentía como un jugador invencible pero las cosas ya no son así en Juventus. No obstante, aseguró que por lo que viene pasando es algo común en la carrera de un futbolista.

"En el Ajax me sentía invencible, pero ahora es distinto. Sin embargo, pienso que esto es normal porque todo es nuevo para mí. Estoy progresando y no encuentro preocupado. No me arrepiento de haber venido a Juventus, más allá de que no estoy jugando como me gustaría. Lo único que me queda es continuar trabajando y dar lo mejor de mí, estoy seguro de que al final todo irá bien", dijo.

Pese a la irregularidad de Matthijs de Ligt, Juventus se posiciona en el primer lugar de la Serie A con 19 unidades. Por otra parte, en cuanto a Champions League, el club italiano también es líder del Grupo D con cuatro puntos.