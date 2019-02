Juventus es líder de la Serie A | Fuente: Juventus

El líder Juventus recibirá el viernes, 15 de febrero, al modesto Frosinone en la 24a jornada de la Serie A italiana (Primera División), en su último compromiso previo a la visita al Atlético Madrid del próximo miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions League.



A la espera de reanudar su sueño europeo, el equipo del técnico Massimiliano Allegri, primer clasificado con once puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, sale como absoluto favorito contra el Frosinone, penúltimo de la tabla.



Sigue invicto el Juventus en Italia, con 20 victorias y tres empates en 23 jornadas, y recuperó esta semana a sus zagueros Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, que volvieron a trabajar con el grupo tras unas lesiones padecidas a finales de enero, a tiempo para el tramo decisivo de esta temporada.



Allegri puede contar con toda su plantilla, salvo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que no volverá antes de marzo, aunque debería realizar algunas rotaciones para el choque con el Frosinone, con la mirada puesta en la visita al Metropolitano.



Uno de ellos puede ser el portugués Cristiano Ronaldo, máximo artillero del torneo con 18 goles, que podría empezar desde el banquillo y dar paso al argentino Paulo Dybala desde el primer minuto.



Es a priori un duelo accesible para los turineses, aunque el Frosinone sumó dos victorias consecutivas fuera de casa y está luchando para una salvación que hasta hace tres semanas parecía fuera de su alcance.



El Juventus marcha lanzado hacia la conquista de su octavo título liguero y cuenta con once puntos de ventaja sobre un Nápoles que es segundo y que se verá las caras con el Torino, Los napolitanos están en un limbo, lejos de la primera plaza, pero también de la tercera, al sumar nueve puntos más que el Inter.



Juventus vs. Frosinone: posibles alineaciones

Juventus : Szczesny; De Siglio, Rugani, Bonucci, Spizazzola, Bentancur, Emre Can, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



Frosinone: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano, Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto, Ciano, Ciofani.