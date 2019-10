Juventus vs. Lecce | Fuente: RPP Noticias

Juventus vs. Lecce se enfrentarán este sábado 26 de octubre a las 8:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Via del Mare por la novena jornada de la Serie A. La contienda la podrás ver por ESPN 2 y recuerda que el minuto a minuto lo podrás seguir por RPP Noticias.

El cuadro de Turín llega al encuentro luego de derrotar a mitad de semana a Lokomotiv Moscú por 2-1 en la tercera fecha de la Champions League. En la jornada anterior de la Serie A venció por el mismo marcador a Bolonia con goles de Cristiano Ronaldo y Miralem Pjanic. La Vecchia Signora se ubica primero en la tabla de posiciones con 22 puntos y buscará sumar de a tres para permancer líder.

Por el lado de Lecce, los Aurirrojos no la pasan nada bien en el campeonato, ya que están en la casilla 16 con siete unidades, además no conocen de victoria desde hace cuatro fechas cuando derrotó a Spal por 3-1 con un doblete del centrocampista italiano Marco Mancosu y otro tanto del defensa Marco Calderoni.

Juventus vs. Lecce posibles alineaciones:

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Betancur, Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo.

Lecce: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Farias