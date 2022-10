José Mourinho recordó cuando dirigió a Karim Benzema en Real Madrid | Fuente: EFE / AFP

En la más de una década que lleva en el Real Madrid, uno de los técnicos que dirigió a Karim Benzema en la ‘Casa Blanca’ es José Mourinho. El portugués, actual entrenador de la Roma, tuvo palabras de elogio para el francés, después de que se consagrara con la obtención del Balón de Oro.

"Karim es una gran persona, un jugador de equipo. No está obsesionado consigo mismo, no está obsesionado con el Balón de Oro, no es un tipo obsesionado con marcar más goles que 'A', 'B' o 'C", señaló el portugués en 'L'Équipe'.





Karim Benzema se consagró este lunes como el mejor futbolista del mundo. El jugador del Real Madrid ganó el Balón de Oro de la temporada 2021-2022, en la que ganó LaLiga, la Champions League, Supercopa de España y Supercopa de Europa. Fue el máximo goleador liguero y en el certamen europeo.

“Es un tipo que hace mucho, de manera que el Balón de Oro se convierte en una consecuencia natural. Creo que es un tipo obsesionado con su equipo", detalló José Mourinho.

Mourinho y la experiencia con Benzema en el Madrid

Benzema y Mourinho ganaron tres títulos juntos en el Real Madrid | Fuente: AFP

Karim Benzema es el segundo máximo goleador histórico del Real Madrid, solo detrás de Cristiano Ronaldo. El actual capitán no tuvo un comienzo fácil con los merengues. Luchó por ser titular.

Entre esos primeros años contó con José Mourinho como su entrenador, quien reconoció fue muy exigente con el ‘Gato.

"Cuando yo era su entrenador, era un futbolista con mucho talento, en busca de su identidad como jugador de altísimo nivel, con las ambiciones adecuadas y con la condición física adecuada. Quería que creciera lo más rápido posible y fui duro con él, le corregí en todos los detallitos. No sé si influí en su desarrollo, solo él lo sabe, pero su carácter fortísimo le permitió progresar", apuntó.

Karim Benzema ganó el Balón de Oro después de once nominaciones | Fuente: AFP

Benzema ofrecerá el Balón de Oro

Karim Benzema retornó a la disciplina del Real Madrid tras recibir el Balón de Oro. El miércoles será parte de la delegación que se medirá ante Elche, donde buscará mantener el liderato de LaLiga.

Tras ello, el sábado 22 de octubre será el momento cuando el Madrid vuelva a jugar en su casa, el Bernabéu, frente a Sevilla. En esa jornada, Karim Benzema ofrecerá el Balón de Oro a la afición, como también lo hará Thibaut Courtois con el premio Yashin.





