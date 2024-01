¿Dejará Arabia Saudita? Karim Benzema en la mira de un gigante de Europa

El 'bombazo' en el mercado de fichajes tendría a Karim Benzema como protagonista. Desde Inglaterra señalan este lunes que Chelsea busca reforzarse con un atacante para aumentar la cuota goleadora del equipo 'blue' y el exatacante de Real Madrid parte como favorito.

Telegraph informa que estarían sondeando el mercado y que el Chelsea habría decidido apuntar su interés por Benzema, que no atraviesa un buen momento en el Al-Ittihad, vigente campeón de la liga de Arabia Saudita.

Lejos de Europa, Benzema no encuentra una buena etapa. No se presentó a la pretemporada de Al-Ittihad y se señala que el entrenador argentino Marcelo Gallardo no lo tomará en cuenta en las próximas semanas.

El exdelantero de la Selección de Francia llegó a Arabia Saudita en medio de una gran expectativa, pero no ha podido rendir a gran plenitud. Ha sumado 24 partidos y lleva solo 10 goles. Un balance que no son del agrado de la hinchada de Al-Ittihad.

Benzema perdió ante Cristiano Ronaldo

Los problemas de Benzema viene de atrás. Las críticas se enfocan que no ha sido el líder que se esperaba en Al-Ittihad, que de lograr el último título en la liga saudí, ahora se ubica en el séptimo de la tabla de posiciones.

El 26 de diciembre pasado, Benzema no destacó en su enfrentamiento frente a Cristiano Ronaldo, que anotó un doblete en la goleada por 5-2 de Al Nassr frente a Al-Ittihad. Un partidazo que acabó en una dura derrota para el 'Gato', que ganó el Balón de Oro del 2022. Esta caída provocó que cierre su cuenta de Instagram.

