Karim Benzema Kylian Mbappé juegan juntos en la selección de Francia | Fuente: AFP

DATO Karim Benzema es el máximo goleador de la liga española con 24 anotaciones.



Pese a que Kylian Mbappé señaló que aún no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, en Real Madrid sigue soñando con su llegada. Karim Benzema, goleador del cuadro merengue, se imagina una dupla letal con su compatriota.

"Me gusta jugar con él (Kylian) en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Creo que marcaríamos el doble de goles. ¡O tal vez incluso el triple! (risas). Con Mbappé me entiendo bien en la selección porque sabemos lo que va a hacer el otro. Por ejemplo, a los dos nos gusta ir a la izquierda pero nunca estaremos los dos al mismo tiempo", aseguró Karim Benzema en conversación con el diario L'Èquipe.

La sociedad Benzema-Vinicius

Karim Benzema se refirió a su relación con Vinicius Junior. "A Vinicius yo no le enseñé fútbol. Todo lo que hice con él fue hacerle cambiar de opinión. Antes tenía una idea para desbordar y luego, es "ya veremos qué hago". Hoy desborda sabiendo si marcará, centrará, entrará... Todo el mundo este año dice "Vinicius esto, Vinicius aquello"... Pero es el mismo jugador de la temporada pasada. La única diferencia es que ahora toma las decisiones correctas. Él piensa. Esto es lo que le enseñé", añadió.

La portada de L'Équipe con Karim Benzema

Sobre el duelo entre Real Madrid vs Chelsea

Este miércoles, Real Madrid chocará con Chelsea y en la entrevista también se refirió al tema. "No hay favorito. Mira el PSG-Real Madrid. Éramos favoritos en la ida, quizás. Y a la vuelta, el PSG se había convertido en ultrafavorito. Así que eso no significa nada. El Chelsea es un muy buen equipo, vamos allí a buscar un buen resultado".

