Lionel Messi ganó como al 'Mejor Jugador'. Superó a Benzema y Kylian Mbappé. | Fuente: AFP

Al parecer no todo el mundo está de acuerdo con las decisiones de la FIFA respecto a los premios The Best, especialmente con la designación del crack argentino Lionel Messi como 'Mejor Jugador'. En las últimas horas, Karim Benzema publicó una foto con todo lo que ganó el año pasado.

El delantero de Real Madrid cree que hizo los méritos necesarios para ganar por primera vez el The Best, que finalmente se lo llevó Lionel Messi que salió campeón mundial con la Selección de Argentina.

FIFA decidió alargar la etapa de evaluación y en esta ocasión fue de agosto del 2021 hasta diciembre del 2022 para darle una mayor importancia a los resultados de Qatar 2022.

Benzema, que no pudo disputar el Mundial con Francia, anotó 63 goles y dio 21 asistencias. Además fue campeón en los torneos que jugó con el Real Madrid. Un párrafo aparte fue el logro del Balón de Oro.

Benzema sí en el once ideal de FIFA 2022

El argentino Lionel Messi, los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland figuran en el once ideal de la FIFA 2022. En una alineación muy ofensiva, esos cuatro delanteros comparten once con jugadores como el brasileño Casemiro, el croata Luka Modric o el marroquí Achraf Hakimi.



El portero elegido ha sido el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que no ganó el premio al mejor meta, que recayó en el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez. En la defensa, junto a Hakimi, solo un central, el neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk, y el portugués del Bayern de Múnich Joao Cancelo.



Completa el once el belga del Manchester City Kevin de Bruyne.

Los títulos y premios del Gato

Balón de Oro

Campeón de la UEFA Nations League con Francia

Campeón de la UEFA Champions League

Campeón de la Liga

Campeón de la Supercopa de España

Campeón de la Supercopa de Europa

Campeón del Mundial de Clubes

Goleador de la UEFA Champions League

Goleador de la Liga

Goleador de la Supercopa de España

Mayor creador de situaciones de gol en la Liga

Mayor creador de situaciones de gol en la Champions League

Mejor jugador de Europa

MVP de la Champions League

MVP de la Liga

Premios Alfredo Di Stefano en la Liga

Mejor jugador del mundo para Globe Soccer





