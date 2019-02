Kepa Arrizabalaga llegó al Chelsea a inicios de temporada proveniente del Athletic Bilbao. | Fuente: EFE

Kepa Arrizabalaga estuvo en el ojo de la tormenta después de la victoria por penales del Manchester City contra Chelsea por la final de la Carabao Cup. En los últimos minutos del tiempo extra, Maurizio Sarri ordenó el ingreso de Willy Caballero por el guardameta español, pero este último se negó a dejar la cancha y terminó generando polémica por su reacción.

Después de quedar empatado sin goles al término de los 120 minutos y caer 4-3 en los penales, Kepa Arrizabalaga fue criticado en las redes sociales y muchos seguidores del Chelsea comentaron que no merecía tapar otra vez en la temporada. No obstante, luego de que Maurizio Sarri aclarara el asunto en conferencia de prensa, el ex Athletic Bilbao le tocó hacer lo mismo pero por medio de las redes sociales, donde indicó que en ningún momento quiso desobedecer las órdenes del italiano.

"Lamento cómo ha sido todo al final de la prórroga, en ningún momento ha sido mi intención desobedecer al técnico o ninguna de sus decisiones. Creo que todo ha sido un mal entendido a altas pulsaciones y en el tramo final de un partido por el título. El entrenador pensó que no estaba en condiciones de seguir y mi intención ha sido expresarle que estaba en buenas condiciones de seguir ayudando al equipo", dice parte del mensaje publicado por Kepa Arrizabalaga.

El arquero de 24 años, que formó parte de la delegación de la Selección Española que participó en el Mundial de Rusia 2018, ha sido inicialista con el Chelsea desde que se concretó su llegada aunque en los últimos partidos no la ha pasado muy bien: en los seis cotejos más recientes, ha recibido un total de 13 goles en contra.