"Le dije a Mbappé que el PSG era su equipo, hay que ser tonto para no darse cuenta" | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ian Langsdon

Kylian Mbappé posó los reflectores sobre sí luego del último partido en Parque de los Príncipes por la Champions League, no por su posible salida del PSG, sino por el gran nivel mostrado sobre el Real Madrid para comandar el triunfo de los franceses.

Con las miradas puestas en su desempeño, fue la gran figura del PSG, equipo al que dejaría luego de junio próximo tras no aceptar las ofertas de renovación y todo indica que se marchará al Real Madrid.

Al respecto, Thierry Henry, leyenda del fútbol francés, se refirió al caso de Mbappé y reveló que le dijo que su carrera debía continuar en París.

"Estuve con él en una entrevista y le dije: 'Ese (en referencia al PSG) es tu equipo'. Y se sorprendió cuando se lo dije, pero todos lo saben. Hay que ser tonto para no darse cuenta. Ese es su equipo. Y ahora lo está demostrando todo el tiempo", aseguró ‘Titi’ en ‘CBS Sports’.

¿Mbappé deja el PSG y se va al Real Madrid?

Thierry Henry entrevistó hace unos meses a Kylian Mbappé y tocaron su posible marcha al Real Madrid. El exdelantero indicó que el PSG tuvo que haberse anticipado a la salida de la estrella.

"Es difícil para mí, porque soy francés y debería querer que se quedara en la Ligue 1. En un equipo como este. Pero para mí, si querían asegurarse a Mbappé lo tendrían que haber hecho hace dos años. No le demostraron amor y ahora otro equipo lo ha hecho. No sabemos cuál es... Pero no creo que se quede", manifestó.

Henry, además, resaltó el profesionalismo de Kylian Mbappé cuando era criticado en el PSG por la que parecía su salida en el pasado mercado europeo.

"Voy a contar algo que quizás no saben. Al principio de temporada, no había renovado, quería irse y parecía que había firmado por el Real Madrid. O todo el mundo pensaba que había firmado por el Real Madrid. Le abucheaban, la prensa le atacaba y él nunca dijo una palabra. Fue al césped y trabajó, trabajó duro y tuvo recompensa", finalizó.





