¡Oficial! Kylian Mbappé anunció su salida del PSG: ¿será el fichaje estrella de Real Madrid? [VIDEO]

Kylian Mbappé no va más. Este viernes anunció que no extenderá su contrato con el París Saint Germain (PSG) para iniciar un nuevo desafío en su carrera. De esta manera, el equipo parisino pierde a su gran figura a pocos días de quedar eliminado de la Champions League.

"La aventura acabará en unas semanas. Voy a jugar mi último partido en el Parque de los Príncipes este domingo. Es un cúmulo de emociones. Muchos años y un honor haber sido miembro de uno de los equipos más grandes de Francia y del mundo", indicó el crack mundial de 25 años.

Mbappé dejará de jugar en la Ligue 1. Se inició en el fútbol profesional en el Mónaco y en 2017 fichó por el PSG, en donde se cansó de ganar títulos locales, pero no pudo alzar la Champions.

Y añadió: "Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como personas, con toda la gloria y los errores que he cometido".

Todos los caminos a Real Madrid...

Salvo a una sorpresa mayúscula, Mbappé estaría oficializando su fichaje a Real Madrid, club que buscó su incorporación desde que empezaba a brillar en el Mónaco.

Los agradecimientos no faltaron en el comunicado de Mbappé. "En primer lugar quiero agradecer a todos los compañeros que tuve, a todos los entrenadores: Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos Leonardo y Luis Campos, por acompañarme siempre. Gracias a todos los miembros del club que nadie ve y que merecen el debido reconocimiento. Sé que dejo el club en excelentes manos", puntualizó.

Mbappé dejó en claro deja la Ligue 1. "Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1. Pero necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. No me arrepiento, es un club que recordaré toda mi vida. No jugaré más aquí pero seguiré viendo todos los partidos,. Intenté dar lo mejor de mí, agradezco a la vida todas las emociones que viví. Ahora nos toca levantar el último trofeo. Ici c'est Paris, adiós", culminó.