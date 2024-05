¿Lunin o Courtois? Esto respondió Carlo Ancelotti sobre el arquero de Real Madrid para la final de Champions

El pulso que se ha abierto entre Andriy Lunin y Thibaut Courtois, ya recuperado de sus dos lesiones de rodilla, deja una gran duda para la portería del Real Madrid en la final de la Champions League y un debate en el que no entró Carlo Ancelotti, que aseguró que tiene "un mes de tiempo para pensarlo".



"Courtois va a jugar. Como Militao necesitan minutos. Tengo que tener en cuenta jugadores que han jugado menos y han aportado mucho como Kepa que ha sido espectacular en el banquillo, siempre ayudando a compañeros. Merece la pena que pueda jugar un partido. Y tenemos a Lunin preparado para jugar. En estos partidos tengo que evaluar esto", reconoció.



No quiso responder el técnico italiano las declaraciones de Iker Casillas, que se decantó por Lunin para la final de Champions por la falta de ritmo de Courtois, y mostró máximo respeto a las palabras de un portero que marcó la historia del Real Madrid.



"Es muy respetable lo que dice una leyenda nuestra como Iker. Le tengo yo, y todo el madridismo, mucho cariño. No quiero entrar en este debate porque tengo un mes de tiempo para pensarlo", aseguró.



Como en la portería, en el resto de demarcaciones reconoció 'Carletto' que va a rotar en los partidos de Liga que restan, ya siendo campeones, hasta la disputa el 1 de junio de la final de la Liga de Campeones.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El futuro de Luka Modric y Toni Kroos

"Mañana tenemos un partido respetando al rival, a la competición y a nosotros. Tenemos partidos antes de la final que nos van a ayudar a prepararla bien. Habrá rotaciones, todos van a jugar en este periodo para llegar a tope. Necesitamos descansar porque ha sido una temporada muy exigente. Voy a dar algunos días de descanso después de los partidos y obviamente después del partido a celebrar", dijo.



Desveló Ancelotti que el brasileño Éder Militao "va a jugar estos partidos" de Liga "porque necesita minutos" y Rüdiger y Nacho "rotarán un poco más" en el centro de la zaga. También metió a Jude Bellingham entre los jugadores que tendrán descanso.



"Bellingham está bien. El último problema ha sido intestinal pero ha recuperado bien. Va a descansar como los otros, no necesita más o menos minutos. Tenemos cuatro partidos y voy a rotar los jugadores. Él entrará en la rotación exactamente igual que los otros", admitió.



Sobre el futuro de jugadores como Luka Modric, Nacho Fernández, Toni Kroos o Lucas Vázquez, aseguró el técnico madridista que no hablará hasta después de la final de Wembley.



"Antes del partido del Bayern pensé que antes de jugar en Granada voy a hablar del futuro, por mala suerte hemos ganado y tengo que retrasar hablar de futuro a después de la final", bromeó. (Con información de EFE)