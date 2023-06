Se irá en 2024: Kylian Mbappé confirmó que no renovará contrato con el PSG

La novela Kylian Mbappé tiene para rato. Luego de que, públicamente, el atacante asegurara que no tiene intenciones de dejar el PSG en este mercado de pases, la Agence France-Presse (AFP) dio a conocer una carta que el propio futbolista envió a la prestigiosa agencia, hablando de su futuro.

En el comunicado, el francés de 24 años detalló que no renovará contrato con el Paris Saint-Germain, una vez que este termine, en junio de 2024. Es decir, no activará su año suplementario.

"La dirección del club a cargo de su prolongación" contractual, firmada hace un año, fue informada "el 15 de julio de 2022 de su decisión (de no seguir más allá de 2024) y el correo tenía como único objetivo confirmar lo que había sido precisado de forma oral previamente", se indica en el texto transmitido por el jugador internacional.

"Kylian Mbappé y su entorno afirman no haber vuelto a hablar nunca con el club de este punto durante el año, excepto hace 15 días, para anunciar el envío del correo. Ninguna eventual nueva prolongación fue, por otra parte, mencionada. Después de haber afirmado públicamente estas últimas semanas que será parisino la próxima temporada, Kylian Mbappé no ha pedido su marcha este verano, sino que, simplemente, confirmó al club la no activación de su año suplementario", añade el comunicado.

Por último, "lamentan que la recepción de ese correo se haya difundido a los medios y que esos intercambios se hayan hecho públicos con el único objetivo de dañar su imagen y el buen desarrollo de las conversaciones con el club".

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Kylian Mbappe y Didier Deschamps conversan durante un entrenamiento de Francia, que enfrentará a Gibraltar y Grecia.

Más detalles del caso Mbappé

El envío del correo de Kylian Mbappé a la dirección del PSG se produjo poco antes de un año después de la renovación por sorpresa del delantero de 24 años con el PSG, su club desde 2017.

El campeón del mundo en 2018, pretendido sobre todo por el Real Madrid, había renovado hasta 2024, con la posibilidad para él de activar una opción por un año extra.

Según una fuente próxima, el PSG no contempla la opción de dejar a su estrella irse libre al término de su contrato, en 2024, abriendo la puerta a un traspaso este verano (boreal) en caso de que las negociaciones no lleguen a puerto antes del 31 de julio.

