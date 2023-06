Nacho sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid: "Si fuera por mí, lo traigo este año"

Florentino Pérez sorprendió el último fin de semana al confirmar que Kylian Mbappé llegará al Real Madrid la próxima temporada. A través de un video que se viralizó en las redes sociales, el presidente de la Casa Blanca afirmó que el francés vestirá de merengue, pero no este año.

Esta afirmación ha generado una serie de reacciones en la prensa internacional y en algunos jugadores. Uno de los primeros en dar su punto de vista fue Nacho, uno de los capitanes del equipo español.

Nacho aprueba llegada de Mbappé y Kane

En declaraciones a El chiringuito, el lateral derecho del Real Madrid y de la Selección de España, aseguró que, si fuera por él, traería a Kylian Mbappé para la próxima temporada.

"Pues, el presi (Florentino Pérez) sabrá lo que tiene que hacer. ¿Qué te voy a decir de Mbappé? Ojalá. Si por mí fuera, que viniera este verano, lógicamente", indicó en un primer momento.

Luego, habló sobre Harry Kane. Al igual que francés, aseguró que se adaptaría muy bien en el esquema de Carlo Ancelotti.

"Encajaría perfectamente Kane este año y que viniera Mbappé. Creo que son futbolistas que pueden jugar juntos perfectamente. Se nos han ido jugadores importantes como Karim (Benzema), que son muchos goles, y nosotros necesitamos para el año que viene", complementó Nacho.

Fran García fue presentado en Real Madrid

Por otro lado, este lunes fue presentado Fran García como nuevo jugador merengue. En declaraciones a la prensa, el lateral derecho dijo sentirse "orgulloso" del trabajo que ha realizado, el cual le ha permitido "volver a casa".

"Es un sueño volver al Madrid. Soy una persona muy sincera. Me he dedicado en cuerpo y alma a desvivirme en el campo para poder estar hoy aquí. Es un orgullo saber que el trabajo realizado y que el camino que me ha tocado hacer tiene la recompensa de volver a la casa de la que salí", indicó en un primer instante.

Al ser consultado sobre Vinicius, con quien compartirá la banda derecha, aseguró que espera hacer lo mejor posible para "traer a casa el mayor número de títulos posible".

