En España indican que Kylian Mbappé tiene todo pactado con Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Se sienten pasos. El delantero francés Kylian Mbappé desvelará su futuro deportivo este domingo, al día siguiente del partido de la ultima jornada de la Ligue 1 que su equipo, el PSG, disputará en casa ante el Metz, según la edición digital del diario L'Equipe. ¿Llegará al Real Madrid?



Según el diario, Kylian Mbappé -quien puede llegar al Real Madrid- revelará dónde jugará la temporada que viene en el programa 'Telefoot' que emite la cadena TF1 los domingos a las 11.00 a.m. hora local (4:00 a.m. horario peruano).



"El suspense por Mbappé se alargará hasta el final. No es sólo una cuestión de futuro, también es una cuestión de futuro del club. Será el día después de recibir al Metz durante esta 38ª y última jornada del campeonato", señala el citado medio.



Kylian Mbappé, entre quedarse en el PSG o llegar al Real Madrid

Kylian Mbappé viene de ser nombrado mejor jugador de la liga francesa. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PASCAL GUYOT

Además, agrega que "esta 'hipótesis de trabajo' en la que el clan del jugador ha estado trabajando durante unos días se mantuvo este jueves. Así pues, el que acaba de ser proclamado mejor jugador de la Ligue 1 por tercera vez debería anunciar por fin su elección, que ha mantenido a Europa en vilo durante varios meses".

Por otra parte, el exfutbolista galo Jean-Pierre Papin indicó que el joven atacante debe dar el gran salto a la 'Casa Blanca'.

"Un jugador, si tiene sueños, debe cumplirlos. Si el sueño de Kylian Mbappé es jugar en Real Madrid, tiene que ir, si no lo lamentará toda su vida", afirmó el Balón de Oro 1991, que tiene ahora 58 años, durante la presentación en Tourcoing del nuevo balón de la Ligue 1.

Kylian finaliza en junio contrato con el PSG, con el que ha logrado su quinto título de campeón de Francia esta temporada.

El jugador de 23 años, que estuvo cerca de unirse al Real Madrid el año pasado, ha prometido revelar su decisión antes de los partidos de Francia en junio.

No ha ocultado su admiración por el Madrid, que sueña con contar con él y asociarle en ataque con otra estrella francesa, Karim Benzema. (EFE/AFP)

