¿Mbappé forzó la salida de Leonardo? El brasileño dio detalles de su marcha del PSG | Fuente: AFP

Para la próxima temporada el PSG tendrá cambios en su equipo. Sus grandes figuras como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar o Sergio Ramos continuarán, aún está por discernirse el futuro del entrenador Mauricio Pochettino, pero lo concreto es que Leonardo Nascimento (Leonardo), no continuará como director deportivo del club.

El exfutbolista pidió al Paris Saint-Germain que no se anunciase su salida de la institución tras el final de la campaña. No se despidió y acabó yéndose por la puerta de atrás.

Leonardo aseguró que su relación con el PSG siempre "ha estado ligada a una emoción demasiado fuerte" y que se va "con cero amarguras".

De acuerdo con los medios franceses, su permanencia en París estuvo vinculada a la renovación de Kylian Mbappé, algo que él intentó en la parte final de su gestión, pero que acabó consumándose cuando ya estaba sentenciada la salida del brasileño. Aún así, Leonardo dijo que su marcha no fue una condición para la continuidad del delantero.

"No me dijeron eso, pero no quiero entrar en esas cosas. El hecho de mantener a un jugador de este nivel en el PSG es importante. Es tu criterio que sea chocante que se produzca la noche en la que Mbappé renueva y ganamos el título. Juzgar es más fácil que tomar una decisión", manifestó en ‘L’Equipe’.

Leonardo dejó de ser el director deportivo del PSG

El último ciclo de Leonardo como director deportivo del PSG fue entre 2019 y 2022 | Fuente: AFP

Leonardo no es más parte de la directiva del PSG, pero confesó que sí tuvo la intención de continuar ejerciendo como director deportivo

“Son cosas que pasan y situaciones inesperadas que ocurren. Cuando nos separamos no hay buena forma de decir que no. La salida me duele un poco, por supuesto. En el fútbol se toman mil decisiones que una empresa tardaría tres veces más, por eso nunca pensé en preocuparme por no hacer todo bien", indicó.

Leonardo también tuvo el encargo del PSG de contribuir en la gestación de la primera Champions League del club, lo que no consiguió, pero resaltó que cuenta "una final de Champions, los títulos naciones y el fichaje de Lionel Messi".





