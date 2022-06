Kylian Mbappé renovó con PSG hasta el año 2025. | Fuente: EFE

Kylian Mbappé siempre tuvo el sueño de jugar en Real Madrid. A mediados de 2021 y a un año que acabe contrato en el PSG, los merengues ofrecieron 200 millones de euros por el jugador, que declaró su intención de salir de Parque de los Príncipes.

Pese a tal cantidad de dinero por un jugador que acababa vínculo en solo un año, en París ni siquiera respondieron a la suculenta oferta del Real Madrid. Así, los blancos negociaron con Kylian Mbappé en los meses siguientes, pero el delantero dejó al club español con las manos vacías en las últimas semanas.

Cuando todo estaba acordado con el Madrid, Mbappé prefirió quedarse en el PSG. Ahora, este miércoles, el presidente Florentino Pérez dio una entrevista al programa El Chiringuito y en la misma habló sobre el crack francés. ¿Se sintió traicionado?

Las palabras de Florentino Pérez sobre Kylian Mbappé

Lo que dijo Florentino Pérez por el fallido fichaje de Kylian Mbappé. | Fuente: El Chiringuito

"Le habían ofrecido prácticamente ser el líder no solo de un equipo de fútbol, sino también de la gestión. Ahí vimos que no era el Mbappé que queríamos traer, sino que fruto de la presión había cambiado de sueños. Este no es mi Mbappé (que había conocido). Si es así, que se quede en el PSG", dijo en un primer momento.

Asimismo, dio cuenta que el cambio de actitud del jugador ha hecho que ya no estén interesados en sus servicios como fichaje.

"Yo creo que le han confundido (recibió llamadas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del emir de Qatar) y él es muy joven. Le deseo lo mejor posible para él, no quiero nada malo para él. Pero yo me creía lo del sueño", sostuvo Florentino Pérez en relación a Kylian Mbappé.

En otro momento de la conversación, añadió que "ningún jugador en la historia del Real Madrid ha estado nunca por encima de los demás. No vamos a hacer ninguna excepción que ponga en riesgo la gestión del colectivo".

Además, respondió sobre la posible incorporación de Erling Haaland al plantel. ¿Ir con todo por Mbappé hizo que no se concrete la llegada del delantero noruego?

"No tuvo nada que ver. Nosotros tenemos al mejor del mundo, que es Karim Benzema y este momento ambos son incompatibles", finalizó.

