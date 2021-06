Ethan, hermano de Kylian Mbappé, seguirá en la tienda del PSG. | Fuente: @PSG_espanol

Se queda. El hermano pequeño de Kylian Mbappé, Ethan -de 15 años de edad- siguió este viernes los pasos del delantero internacional francés al firmar un contrato en su mismo club, PSG.



Tanto el hermano de Kylian Mbappé como Senny Mayulu, nacido igualmente en 2006, ya formaban parte del centro de preformación de los parisinos y estarán vinculados ahora con el equipo de la capital gala tres temporadas, según el comunicado del club.



Con ese acuerdo, Ethan llevará la camiseta del PSG hasta 2024 y ambos futbolistas dan un paso más en su futura conversión en jugadores profesionales, al proseguir su formación en ese equipo. El apellido Mbappé se mantendrá en París.



La familia Mbappé seguirá ligada al PSG

Ethan tiene la meta de llegar al primer equipo del PSG en el futuro. | Fuente: Prensa PSG

Por otra parte, aún no hay certeza en relación al futuro del internacional con la Selección de Francia, quien actualmente juega la Eurocopa 2021 con los 'bleus' al mando de Didier Deschamps.

Y es que la Cadena Ser reporta que Real Madrid descartó el fichaje del popular 'Donatello', al menos para la proxima temporada. Su traspaso significaría un gasto muy elevado para los merengues en medio de la pandemia, por lo que esperarían hasta 2022 en su objetivo de contratarlo.

El citado medio reporta que los merengues aún no se reponen del golpe económico que recibió a causa de la pandemia de la COVID-19. Los números en el último curso no mejoraron según lo esperado, por lo que no hay caja por Kylian Mbappé.

Es por ello que el presidente Florentino Pérez le pedirá que no renueve contrato para que así, al inicio de la campaña 2022-23, llegue como agente libre.

