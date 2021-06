Florentino Pérez se refirió al fichaje de Kylian Mbappé por Real Madrid | Fuente: AFP

Real Madrid cerró una temporada donde peleó hasta el final por la Champions League y LaLiga, sin embargo, no les alcanzó para evitar quedarse sin títulos. Eso quiere cambiar el presidente Florentino Pérez, que además de contar otra vez en el banquillo con el técnico Carlo Ancelotti, busca reforzar la plantilla con futbolistas de élite como el francés Kylian Mbappé.

"Todo el mundo sabe cuál es mi política, que jueguen aquí los mejores. Y esa mezcla de los mejores y los jóvenes nos ha dado éxito. En eso estamos trabajando. Estamos este año en una etapa de renovación agravada por la pandemia", dijo el directivo merengue en ‘Onda Cero’.

Florentino Pérez fue consultado en específico por las posibilidades del Real Madrid de fichar a Kylian Mbappé, a quien definió como un “gran jugador”.

"Todo el mundo sabe lo que yo puedo hacer, confían en mí. He traído a Figo, a Zidane, a Ronaldo, a Beckham a Cristiano Ronaldo... Vendrán los que yo y ellos creen que son los mejores, siempre que se pueda. Kylian Mbappé es un gran jugador. Pero es una falta de respeto hablar de jugadores que no están en el Real Madrid", aseguró el ‘presi’.





¿Mbappé se va al Real Madrid?

Según ‘RMC Sports’, Kylian Mbappé tiene decidido no continuar en PSG y aunque no consiga salir en el actual periodo de transferencias, tendría fijo no aceptar la propuesta de renovación que le extendieron los parisinos. Con solo un año más de contrato, el tiempo favorece a sus pretendientes, entre ellos el Real Madrid.





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.