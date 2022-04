Kylian Mbappé termina contrato en PSG a fines de junio. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mohammed Badra

Continúa la novela en relación al fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid. Y es que cuando se pensó que el delantero francés tenía todo listo para ir a la 'Casa Blanca', sorprendió el fin de semana pasado.

"Aún no he tomado la decisión. No quiero equivocarme. Sé que para la gente es un poco tarde. Si hubiera tomado una decisión lo habría dicho, lo habría asumido", dijo Kylian Mbappé. Tras ello, este jueves el PSG elaboró una nueva ofera para que el atacante no fiche por Real Madrid.

Según detalla el periodista Guillem Balagué, PSG ahora pone sobre la mesa 150 millones de euros por Mbappé para que este firme un nuevo vínculo en Parque de los Príncipes.

Me han contado los “nuevos elementos” que hacen “dudar” (sí, con comillas) a Mbappé. Para nada quiere decir que haya decidido quedarse, pero el PSG ofrece €150m por dos temporadas. Mbappé quiere que el Madrid (su destino favorito) le pague más. No hay otro equipo en la puja pic.twitter.com/CITVYUE1SD — Guillem Balague (@GuillemBalague) April 7, 2022

Esta cifra sería por las dos próximas temporadas en un contrato hasta 2024. Así, se metería al bolsillo 75 millones de euros por campaña.

Pese a esta estratosférica nueva cifra de parte de los parisinos, en la 'Casa Blanca' se mantienen más que tranquilos.

Sucede que medios españoles apuntan que Real Madrid tiene todo apalabrado con Kylian Mbappé. Lo tuvo cerca para esta temporada, pero el PSG rechazó 200 millones de euros por su traspaso.

Pese a que en aquel momento le quedaba un año para terminar contrato en la capital francesa, el exAS Mónaco considera sobremanera ese gesto de los blancos para contar con él.

Es más, Josep Pedrerol, presentador del programa El Chiringuito, dio cuenta que anuncio del internacional con la Selección de Francia por su llegada al Madrid sería a finales del mes de mayo.

