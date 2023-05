Kylian Mbappé es prioridad para el Real Madrid, pero le ponen una condición para concretar su fichaje

Que el Real Madrid quiera contar con Kylian Mbappé no es novedad. En los últimos años, el nombre de francés sonó en más de una ocasión en tienda merengue. Sin embargo, la transacción no se dio. En esta ocasión, el poderoso club va nuevamente a la carga, pero ya no como antes. Ahora hay una condición.

De acuerdo al Diario AS, el campeón del mundo en Rusia 2018 es prioridad para la institución blanca, pero no de cara al próximo mercado de pases, sino recién para el año 2024. El motivo está directamente ligado a un tema económico.

Según el citado medio, el Real Madrid no está dispuesto a soltar un solo euro por el atacante. Y, si bien, cuando renovó con el PSG posó con una camiseta que tenía el año 2025 en la espalda, L'Equipe detalló que se trata de un contrato 2+1, y el francés no ejecutará el alargue. Al no activar la renovación automática, será libre a partir del 1 de enero de 2024.

En ese punto, la dirigencia negociaría directamente con el futbolista con la situación clara: no ofrecerá una millonada, como lo hiciera previamente. Además, el propio Kylian Mbappé tendría que -citando a AS- "tomar cartas en el asunto de manera pública; limar las aristas creadas para con el madridismo y la propia entidad".

Transacción fallida, pero puerta abierta

En el mercado de pases de 2022 Real Madrid hizo una importante propuesta a Kylian Mbappé: 180 millones de euros llegó a ofrecerle; sin embargo, y pese a que todo hacía indicar que aceptaría, el futbolista optó por continuar en el PSG, generando mucha molestia en los hinchas españoles.

Aunque la situación sorprendió a propios y ajenos, el francés emitió un comunicado anunciando su renovación y refiriéndose al interés del club merengue. "Quiero agradecer sinceramente al Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la oportunidad y el privilegio de ser deseado por tal institución. (...) Sospecho que están decepcionados. Seré su primer seguidor en la final de la Champions en París", aseguró.

Por su parte, en ese entonces, Pérez dio su descargo, en diálogo con El Chiringuito: “su fichaje se alargó mucho y ha llegado un momento (en el) que ha cambiado de opinión, pero yo creo que es por la presión. No es normal que te llamen dos presidentes de la República, la alcaldesa de París. Eso no se puede soportar. Yo le deseo lo mejor”, dijo.

