Desde Francia han celebrado las últimas declaraciones de Kylian Mbappé, que el sábado hizo historia al romper el récord de Edinson Cavani y así convertirse en el máximo goleador histórico de París Saint Germain (PSG) al anotar uno de los goles en la victoria frente a Nantes.



Mbappé desvinculó su futuro a lo que pase en la eliminatoria ante Bayern Munich en los octavos de final de la Champions League. En la ida perdió 1-0 y la clasificación se definirá en Alemania la próxima semana.

“Si dependiera de lo que ocurra en Champions, y no quiero faltar el respeto a nadie, ya me hubiera ido. Estoy aquí y muy feliz, de momento no pienso en otra cosa que no sea hacer feliz al PSG”, señaló.



“Tengo confianza de darle la vuelta y pasar esta eliminatoria. Estamos unidos en el vestuario”, agregó 'Kyky' que lleva 18 goles en la presente edición de la Ligue 1.



Mbappé en PSG

"Es un privilegio jugar aquí. Soy de París y estar en el PSG es especial. Llegué muy joven y he crecido y madurado, dentro y fuera del campo", sostuvo Mbappé que tiene contrato con el equipo parisino hasta junio del 2025, aunque la prensa francesa destaca que hay una cláusula que le permitiría irse previa a esa fecha.

“Quiero el Balón de Oro. Durante mucho tiempo no fue una prioridad, pero es normal que ahora esté en mi pensamiento. Si sigo jugando como hasta ahora, no creo que esté lejos”, culminó.

PSG mira la Champions

El París Saint Germain (PSG), líder del campeonato francés, logró vencer 4-2 al Nantes (13º) en la 26ª jornada de Ligue 1, antes de la decisiva vuelta de octavos de la Champions contra el Bayern Munich.

El astro argentino Lionel Messi (12) y Jaouen Hadjam contra su portería (17) adelantaron 2-0 a los locales mientras que Ludovic Blas (31) e Ignatius Ganago (38) igualaron antes del descanso. Ya en la segunda parte, Danilo Pereira (60) y Kylian Mbappé (90+2) aseguraron la victoria del París SG.

El conjunto entrenado por Christophe Galtier logra provisionalmente una distancia de once puntos sobre el Marsella (2º) y camina con paso firme hacia el título local.

Pero la gran ambición del París SG y sus propietarios qataríes es la Champions, con una visita a Múnich el miércoles en la que está obligado a remontar la derrota de la ida contra el Bayern (1-0)





