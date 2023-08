Luis Enrique envió un directo mensaje a Kylian Mbappé: "El club está por encima de los jugadores"

Un nuevo capítulo en el 'caso Mbappé'. Este viernes, el entrenador de París Saint Germain (PSG), Luis Enrique, se pronunció sobre la actualidad de Kylian, que de momento entrena con los jugadores transferibles del cuadro parisino.

Luis Enrique, en conferencia de prensa, señaló que espera que la dirigencia de PSG y Mbappé "lleguen a un acuerdo" para que pueda utilizar al campeón mundial en Rusia 2018.

"Es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre el club y el jugador, antes de que yo estuviera. Espero y deseo que club y jugador lleguen a un acuerdo", afirmó en la antesala del primer partido de PSG en la Ligue 1 frente al Lorient. Para este partido, 'Kyky' no sería convocado por no renovar contrato que vence en 2024.



"Como dijo el presidente, el club está por encima de jugadores, entrenadores o directores deportivos, y lo comparto al cien por cien", afirmó Luis Enrique.



Preguntado de nuevo sobre la situación del jugador estrella del PSG y de la Selección de Francia, Luis Enrique dijo claramente: "No pienso decir nada más".

Luis Enrique en entrenamiento de PSG.

Mbappé quiere cumplir contrato con PSG

¿Fin de la novela? Kylian Mbappé, crack mundial de 24 años, le comunicó a las altas esferas de París Saint Germain (PSG) que ha decidido cumplir el año de contrato que le queda con el cuadro parisino, según 'Le Parisien'.

El medio francés señala que Mbappé se reunió con el presidente de PSG, Nasser Al-Khelaifi, para informarle sobre su decisión que tiene pendiente también a Real Madrid, que es el club que tiene más opciones de fichar a 'Kyky'.

De esta manera, PSG se quedaría sin un traspaso millonario, ya que Mbappé se iría sin dejar nada a la caja del cuadro parisino para quedar como futbolista libre a partir del 30 de junio del 2024.

Ahora todo depende de si PSG le permite o fuerza su salida este mercado de fichajes que culmina el 1 de septiembre. También esta decisión de Mbappé repercute en Real Madrid, que tendrá que esperar un año más para su traspaso que es voceado desde hace 5 o 6 años.

Kylian Mbappé feliz entrenando con los descartes de PSG como Abdou Diallo y Georginio Wijnaldum. | Fuente: Instagram

