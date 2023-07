Luis Enrique no descarta salida de Kylian Mbappé en su presentacion como DT de PSG

Nueva etapa en el París Saint Germain (PSG). Este miércoles, el cuadro parisino anunció la llegada de Luis Enrique como nuevo entrenador luego de oficializarse la salida de Christophe Galtier. El DT español agradeció el respaldo del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi.

"Doy las gracias al Presidente por la confianza en mí, encantadísimo de estar aquí como entrenador del PSG, de conocer un nuevo idioma y una increíble ciudad", señaló Luis Enrique en conferencia de prensa.

Señaló, además, que se encuentra trabajando con el director deportivo Luis Campos para cerrar las nuevas incorporaciones en medio del mercado de fichajes. "Hemos estado haciendo hasta ahora un trabajo en la confección de la plantilla junto con Luis Campos. Tuvimos conversaciones la semana pasada y seguro que tendremos una plantilla competitiva", agregó.

Por otro lado, Luis Enrique dejó abierta la posibilidad de una posible salida de Kylian Mbappé a pesar que cuenta con contrato.

"Tiene contrato pero veremos lo que puede pasar. En este mundo nunca sabes que puede ocurrir", señaló el exentrenador de Barcelona y Selección de España sobre el crack mundial que está en la mira de Real Madrid.

"Aún está todo abierto. No puedo revelar nada porque el equipo lo trabajaremos y lo haremos de forma secreta", agregó.

Luis Enrique dice que "va a construir un equipo"

Luis Enrique dejó en claro que constuirá un equipo para competir con PSG en Europa. "Me he comprometido a hacer un equipo, no tengo duda de que lo voy a conseguir, que va a gustar a los aficionados del PSG. Cuando estemos en la élite veremos de qué somos capaces. Estoy encantadísimo de estar aquí, de aprender un nuevo idioma, una ciudad maravillosa y un país", señaló.

Asimismo señaló que PSG tendrá su estilo, el cual predomina un juego ofensivo. "La mentalidad de juego ofensivo es innegociable. Tienes que adaptarte a las características de los jugadores y como entrenador, seguro que los jugadores van a disfrutar", agregó.

Para finalizar, Luis Enrique se acordo de Lionel Messi en su primer día como estratega de PSG.

"Las salidas de Ramos y Messi fueron antes de mis negociaciones, no tengo nada que ver. Estoy encantado de trabajar con Luis Campos. Tiene un gran nivel y las tres partes vamos de la mano porque lo que queremos es hacer un gran equipo", finalizó.



