Publican video con la impactante charla motivacional de Luis Enrique a Mbappé: "Eres un fenómeno, pero a mí no me vale eso"

Uno de los partidos más recordados de la última edición de la Champions League lo protagonizaron el Barcelona y PSG en la serie de cuartos de final. En París ganaron los azulgranas (2-3) y el pase a ‘semis’ se resolvería a en territorio culé, un reto complicado para el técnico Luis Enrique y la entonces estrella francesa Kylian Mbappé.

Como parte del documental ‘No tenéis ni **** idea’, uno enfocado en seguir a Luis Enrique durante su primera temporada en el PSG, la plataforma Movistar+ publicó un fragmento de la conversación entre el técnico asturiano y la estrella parisina. Reunidos en una sala de video sin la presencia de otros integrantes del plantel, el DT reclamaba mayor trabajo defensivo de parte del goleador.

"Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p*ta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir", le dijo un enérgico Luis Enrique.

El discurso de Luis Enrique a Mbappé

Luis Enrique ponía énfasis en el trabajo defensivo de Kylian Mbappé señalando al zaguero Pau Cubarsí y al portero Ter Stegen.

"Vas a tener a Cubarsí, le vas a marcar tú. A él y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí para que no avance y a Ter Stegen para que juegue rápido. Y luego, volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder", enfatizó el técnico.

Con el objetivo de convencer a un jugador de la magnitud como Kylian Mbappé, el entrenador resaltó que su entrega sería clave para el convencimiento de todo el equipo.

"Tú piensas que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda, pero a mí no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti, nos ayudas en todo lo defensivo".

"Tú coges y dices 'chavales, línea defensiva, quedaos ahí cuatro que yo voy a coger a mis dos compañeros'. Porque si tú solo presionas es la h*stia, pero si tú coges a Ousmane (Dembélé) y a Kolo Muani, o Barcola, o Gonçalo (Ramos) o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes qué tenemos? Una p*ta máquina de equipo", dijo Luis Enrique con determinación.

Remontada ‘histórica’ para el PSG sobre Barcelona

El PSG cargaba con la eliminación de unos años atrás a manos del Barcelona cuando cayó por 6-1 en el Camp Nou. En búsqueda de su revancha, los franceses ganaron por 1-4 y clasificaron a semifinales de la Champions League.

Kylian Mbappé anotó un doblete y un mes después se conocería públicamente que se marcharía de París para seguir su carrera en el Real Madrid.