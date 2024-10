Sudamericano Sub 15: ¿dónde ver por TV y streaming EN VIVO el torneo a jugarse en Bolivia?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un nuevo certamen continental de fútbol comienza con el Sudamericano Sub 15 2023 que se realizará en Bolivia. El torneo fue postergado un año debido a temas protocolares de Conmebol, pero mantiene su nombre original, aunque se amplió el límite de edad hasta los 16 años para los futbolistas participantes.

La Selección Peruana es parte de la competencia integrando el grupo A, donde se encuentran el local Bolivia, Paraguay, Colombia y Chile. En la otra serie aparecen Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y Uruguay. Se enfrentarán todos contra todos y los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales.

¿Cuándo y dónde se disputará el Sudamericano Sub 15 2024?

El Sudamericano Sub 15 organizado por la Conmebol se desarrollará en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La competición iniciará el viernes 4 de octubre y se jugará hasta el sábado 19 del mismo mes. El estadio Ramón Tahuichi Aguilera, con capacidad para 38 mil espectadores, será el escenario donde se disputarán los 24 partidos.

¿Cuál es el calendario de la selección peruana en el Sudamericano Sub 15 2024?

Fecha 1 – Grupo A

BOLIVIA vs. PERÚ : viernes 4 de octubre – 6:30 p.m. (hora peruana)

Estadio Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz)

Fecha 2 – Grupo A

PERÚ vs. PARAGUAY : domingo 6 de octubre – 4:30 p.m. (hora peruana)

Estadio Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz)

Fecha 3 – Grupo A

PERÚ vs. CHILE : martes 8 de octubre – 4:00 p.m. (hora peruana)

Estadio Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz)

Fecha 4 – Grupo A

Descansa Perú

Fecha 5 – Grupo A

COLOMBIA vs. PERÚ : sábado 12 de octubre – 4:00 p.m. (hora peruana)

Estadio Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz)

¿Dónde ver el Sudamericano Sub 15 2024 EN VIVO por TV?



El torneo Sudamericano Sub 15 será transmitido EN VIVO a través de cable por DirecTV Sports en TV de Perú. En Bolivia el certamen se verá por Tigo, al igual que en Paraguay. En otros países de Sudamérica (menos Brasil) el certamen va por la señal de DirecTV.

La Sub 15 de Perú será dirigida en el Sudamericano por Pablo ZegarraFuente: Selección Peruana

¿Cómo ver el Sudamericano Sub 15 2024 online vía streaming?

El Sudamericano Sub 15 se podrá ver en Perú vía streaming a través de DGO, plataforma de DirecTV Sports disponible en web y dispositivos móviles. En Bolivia el certamen se verá por Entel, Digital, Comteco, Coteor y Tu Ves. En Brasil va por el canal de YouTube de Conmebol. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe

¿A qué torneo clasifica el Sudamericano Sub 15 2024?

El Sudamericano Sub 15 de Bolivia permite la participación de futbolistas de hasta 16 años de edad, debido a que se postergó un año la realización del certamen. Este campeonato de Conmebol no ofrece clasificación a ningún otro torneo, aunque las selecciones apuntan al mismo como preparación para el Sudamericano Sub 17 que se realizará en 2025.