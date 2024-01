Kylian Mbappé no cierra la puerta a una salida fuera de Europa: "Estamos en una nueva era del fútbol"

Después de varios años, Kylian Mbappé tiene la posibilidad de elegir si alarga su etapa en París Saint Germain (PSG) o decide cambiar de aires rumbo a un gigante de Europa entre los cuales figura el Real Madrid, que es el club que nunca ocultó su interés, aunque, según prensa española, su oferta no será una cifra histórica.

En las últimas horas, se publicó una entrevista de Mbappé en el cual se pronuncia sobre sus planes a futuro. No señaló sobre si acabará desvinculándose de PSG, pero sí indicó que no tendría problemas en jugar fuera de Europa, tal como lo hizo Cristiano Ronaldo al fichar por Al Nassr de Arabia Saudita.

"Muchos grandes jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol han abandonado Europa este verano (en Europa) y estamos entrando en una nueva era del fútbol. Es el ciclo normal de este deporte y en algún momento me tocará marcharme", señaló en entrevista a 'GQ Francia'.

Recordemos que Mbappé culminará su contrato con PSG el 30 de junio y es una gran opción que ya no siga en el campeón francés para la siguiente temporada. En otro momento, habló de su ambición goleadora a sus 25 años.

"Aunque la cantidad de goles que he marcado es impresionante, probablemente pueda ser un poco más quirúrgico a la hora de rematar. Creo que más allá de los parámetros técnicos, de mejorar con el pie izquierdo o con la cabeza, lo que más importa es ampliar la visión del deporte. Al jugar para seis o siete entrenadores diferentes, aprendí seis o siete formas de hacer mi trabajo. Desarrollé diferentes facetas de mi juego y me renové constantemente. La mentalidad adecuada para progresar es escuchar y adaptarse", apuntó.

Mbappé quiere jugar los Juegos Olímpicos

El atacante sabe que no está en sus manos jugar en París 2024, pero ya dejó su sentir en defender su selección en búsqueda de la medalla de oro olímpico.

"He llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera en la que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo permiten, estaré encantado, pero si no es posible, lo entenderé. Para cualquier deportista, los Juegos Olímpicos ocupan un lugar especial, y yo ya quería ir a Tokio, porque quiero ganarlo todo y escribir mi nombre en la historia de la selección francesa como un jugador que contó", culminó Mbappé.

