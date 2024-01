Kylian Mbappé mantiene en angustia al PSG y al Madrid: "No he tomado una decisión sobre mi futuro"

El futbolista más pretendido del mercado otra vez con un futuro incierto. El francés Kylian Mbappé dejó claro que todavía no ha decidido nada sobre el próximo paso en su carrera y si continuará en el Paris Saint-Germain ahora que ya es libre desde el 1 de enero para poder negociar su marcha a otro club, debido a que termina contrato con el equipo parisino el próximo 30 de junio.

"No, no tomé mi decisión, no tomé una elección. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los próximos plazos", declaró Kylian Mbappé tras la conquista del PSG en el Trofeo de Campeones ante Toulouse.

Mbappé en el PSG: ¿se queda o se va?

El delantero parisino no tiene una hoja de ruta a partir de ahora e insistió que "lo más importante son los títulos" y que es lo que está "mirando" el PSG. "Nadie habla de mi situación dentro del club, no hay mucha gente interesada", zanjó respecto a su futuro.

El Real Madrid es el equipo al que constantemente se ha vinculado a Kylian Mbappé, quien en 2022 ya desestimó una oferta concreta del conjunto español. Con el actual panorama, ‘Marca’ informó que los blancos contactarán al francés en la primera semana de enero y con una oferta salarial de 26 millones de euros al año.

Por su lado, el PSG, detalla ‘L’Equipe’, confía en conseguir la renovación de su goleador histórico, quien comenzó los últimos meses claves de su contrato con el título del Trofeo de Campeones.

"Estamos muy contentos de empezar el año con este trofeo, de mantener esta espiral positiva en cuanto a finales y trofeos. No fue un partido sencillo y tuvimos momentos difíciles, pero hicimos las cosas menos complicadas", afirmó Mbappé sobre la victoria sobre el Toulouse.

Luis Enrique y su primer título con el PSG

El Paris Saint-Germain venció 2-0 este miércoles al Toulouse en la final del Trofeo de Campeones 2023, la Supercopa francesa, celebrada en el Parque de los Príncipes, que significó el primer título de la era del técnico Luis Enrique Martínez.

El PSG repitió victoria en el torneo, tras ganar la del año pasado con un 4-0 al Nantes, y sumó su decimosegunda Supercopa, siendo el equipo que más tiene en el palmarés. El campeón de la Ligue 1 fue mejor y tuvo la pegada que decidió la final en el primer tiempo. A los tres minutos adelantó Kang-In Lee y antes del descanso sentenció la victoria Mbappé.

