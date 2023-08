Kylian Mbappé no jugará en el Real Madrid esta temporada, según El Chiringuito

Kylian Mbappé es el protagonista del mercado de fichajes en Europa, que se cierra al final del 1 de septiembre. El delantero de 24 años tiene contrato con París Saint Germain (PSG) hasta el 2024, pero no se descarta su salida rumbo a Real Madrid.

Mbappé señaló en junio que no renovaría con PSG, pero en el transcurso de las semanas el caso dio un giro y hasta se habló de que el cuadro parisino logró que 'Kyky' evalúe prolongar su vínculo.

Este miércoles, el diario español Vozpópuli informó que el presidente Florentino Pérez se decidió a presentar una oferta por Mbappé en los últimos días del mercado de fichajes.

Sin embargo, el conductor español Josep Pedrerol desmintió la versión del medio español e indicó a través de 'Twitch' que Mbappé no jugará esta temporada en el Real Madrid.

"El Madrid no ha negociado ni negociará con el PSG por Mbappé. No hará ninguna oferta por él", ha señalado Pedrerol, que agregó: "No jugará en el Real Madrid la temporada que viene".

Mbappé con gol en PSG

Kylian Mbappé regresó a lo grande en el Parque de los Príncipes al anotar un doblete ante Lens en la fecha 3 de la Ligue 1 de Francia. Tras el partido se emocionó en el festejo con los hinchas del cuadro parisino.

Un gol de Kylian Mbappé ante Lens. | Fuente: Ligue 1

Mbappé no está seguro para París 2024

Thierry Henry, nuevo seleccionador sub-21 encargado de dirigir a Francia en los Juegos Olímpicos París 2024, no aseguró a Kylian Mbappé en la próxima cita olímpica.

"De momento, solo pienso en los jugadores nacidos el 1 de enero de 2002", refirió Henry, quien dijo que ahora está centrado en el amistoso ante Dinamarca y más tarde en los próximos compromisos valederos para la clasificación del próximo Europeo de 2025.

Mbappé podría jugar en los JJOO de su París natal, algo que él desea fervientemente, solo si tiene el acuerdo de su club, actualmente el PSG. Los clubes suelen ser reticentes a estas participaciones porque los Juegos se celebran en el final de la pretemporada y comienzo de la temporada (finales de julio e inicios de agosto).

A pesar de ya no estar en la categoría sub-23, Mbappé, de 24 años, sí que podría ser convocado para los JJ.OO. dentro del cupo de tres jugadores más veteranos que dispone cada combinado olímpico. Antoine Griezmann, de 32 años y estrella del Atlético de Madrid, es otro de los futbolistas que desea entrar en esa cuota.

