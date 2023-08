Kolo Muani pide irse al PSG: "Espero que el Frankfurt acepte la oferta, es una oportunidad única"

PSG es protagonista del mercado de fichajes en Europa. Y es que dejó salir a Neymar y Lionel Messi para abrile la puerta a Marco Asensio y Gonçalo Ramos, por ejemplo.

Ahora, quien entra en escena es el delantero francés Randal Kolo Muani. Si bien se conoce que el PSG sigue los pasos del atacante galo, el jugador habló con la prensa internacional y dejó clara su postura de querer salir del Eintracht Frankfurt, con la intención de llegar al Parque de los Príncipes.

"Le debo mucho al Frankfurt. A esta hinchada la llevo en el corazón y siempre me comporté de una manera profesional. Lo he dado todo por este club", le dijo Kolo Muani a SKY Sports.

Kolo Muani tiene contrato en el Frankfurt hasta el año 2027. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL ROLAND

La palabra de Randal Kolo Muani para irse al PSG

En otro momento de la conversación, el jugador se refirió concretamente a su deseo de volver a su país para defender la camiseta parisina.

"La verdad que no es un secreto que el PSG hizo una oferta récord (65 millones de euros más un jugador). Irme a París sería una gran oportunidad. Me gustaría y se lo he comentado a los responsable", sostuvo el futbolista.

Luego, Randal Kolo Muani instó a que su equipo permita que se marche al PSG. Aguarda la esperanza que la dirigencia alemana le deje salir.

"Espero y deseo que el Eintracht acepte la oferta del PSG y que este fichaje sea ahora posible para mí", finalizó. Hay que tener en cuenta que el mercado de fichajes en la liga francesa cierra este viernes 1 de septiembre a las 5:00 p.m. hora peruana.

En tanto, el futuro de Kylian Mbappé mantiene en vilo a las altas esferas de PSG, que, de acuerdo con información de Sky Sports, volvió a enviarle una nueva oferta de renovación a uno de los mejores futbolistas del mundo.

Sin embargo, el club francés volvió a estrellarse con un nuevo rechazo del popular 'Donatello'. El periodista Ramón Álvarez de Mon de Marca de España señaló que 'Kyky' prefirió no extender su vínculo con el campeón francés, que culmina el 30 de junio.

