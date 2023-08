La plantilla no lo eligió: Kylian Mbappé solo recibió un voto para ser capitán de PSG

Kylian Mbappé regresó con gol en el París Saint Germain (PSG), que empató con el Toulouse por la fecha 2 de la Ligue 1 de Francia. La estrella mundial de 24 años retomó su papel protagónico en medio del pulso con la directiva del club, que busca que renueve su contrato que vence el 30 de junio del 2024.

Mbappé había sido apartado a finales de julio del plantel principal, pero PSG decidió que vuelva a la convocatoria del entrenador español Luis Enrique que lo tiene en sus planes.

En las últimas se conoció que Mbappé no recibió el respaldo de sus compañeros. RMC Sport señaló que quedó en el cuarto lugar de las preferencias para ser el capitán del plantel en la temporada.

La información indica que Marquinhos volvió a ser elegido como el capitán, mientras Danilo Pereira y Presnel Kimpembe ocuparon el segundo y tercer lugar de las votaciones. Mbappé solo recibió un voto y fue de su compañero y amigo personal, el marroquí Hakimi Achraf.

Elogios a Mbappé

"Estoy encantado evidentemente, no sólo lo que aporta futbolísticamente sino lo que aporta en cuanto a su personalidad", se alegró Luis Enrique sobre Mbappé, que podría ser traspasado hasta el 1 de septiembre, fecha del cierre del mercado de fichajes.

Gol de Kylian Mappé

En el PSG vs Toulouse, Kylian Mbappé entró al terreno de juego para reemplazar al surcoreano Lee-Kang In en el minuto 51, cuando el resultado era de 0-0, y no tardó en marcar, convirtiendo en el minuto 62 un penal provocado por él mismo al recibir una falta de Rasmus Nicolaisen en el área.

Fichado recientemente del Barcelona, Ousmane Dembélé también entró al campo en el mismo momento, en sustitución del español Fabián Ruiz.

Otro penal, cometido por Achraf Hakimi y convertido por Zakaria Aboukhlal (86), significó el 1-1 final.

Antes de que saltaran al campo Mbappé y Dembélé, amigos y campeones del mundo con Francia en 2018, el PSG se había mostrado plano, sin imaginación, a pesar del dominio de la posesión, sello de su nuevo entrenador, el español Luis Enrique.

