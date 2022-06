Florentino sobre Kylian Mbappé: "Pobre hombre, estará ya arrepentido" | Fuente: AFP

Kylian Mbappé dejó con las manos vacías al Real Madrid. El futbolista siempre tuvo el sueño de jugar por los merengues y cuando todo apuntaba que en este mercado se concretaría el fichaje que tanto anhelaron los hinchas blancos, el francés declinó de la propuesta que le hizo Florentino Pérez y decidió quedarse en el PSG.

El presidente del Real Madrid rompió su silencio esta semana en el programa ‘El Chiringuito’, donde afirmó no sentirse traicionado por Kylian Mbappé, pero dejó en claro que no se trata del mismo jugador con el que había entrado en contacto semanas atrás de resolver seguir en PSG.

"Le habían ofrecido prácticamente ser el líder no solo de un equipo de fútbol, sino también de la gestión. Ahí vimos que no era el Mbappé que queríamos traer, sino que fruto de la presión había cambiado de sueños. Este no es mi Mbappé (que había conocido). Si es así, que se quede en el PSG", llegó a decir Florentino Pérez.

Florentino Pérez ya pasó página de aquel fichaje no concretado, no obstante, envió un recado hacia Kylian Mbappé al ser abordado por hinchas del Real Madrid.

¿Mbappé arrepentido de no fichar por el Real Madrid?

Florentino Pérez respondió a un hincha respecto a Kylian Mbappé | Fuente: TikTok: @henrygr126

En un video en la plataforma TikTok se aprecia que Florentino Pérez firma autógrafo a un aficionado, cuando otros fanáticos del Real Madrid tocaron el tema del francés. El presidente merengue, de forma espontánea les respondió.

En principio, un hincha le dijo que cierre las puertas a futuro a ‘Donatello’, que renovó con PSG hasta el 2025. "Florentino, no nos traigas ya a Mbappé, ¿eh?".

Florentino Pérez firmaba el autógrafo, cuando soltó una frase en la que se apiada de la decisión de Kylian Mbappé: "Pobre hombre, estará ya arrepentido", dijo tras dedicarle una sonrisa.

Kylian Mbappé apostó por renovar con el PSG hasta el 2025, cuando todo parecía consumado sobre su marcha al Real Madrid. Para Florentino, el ‘7’ ya estaría meditando el continuar en París.





