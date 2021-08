Kylian Mbappé con el directivo de PSG, Leonardo. | Fuente: AFP

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, entiende la expectación que se está generando en las negociaciones abiertas por Kylian Mbappé pero afirmó que desde el club no tienen "nada que decir" a tres días del cierre de mercado.



"No tenemos nada que decir sobre Mbappé ahora mismo. Entendemos que la gente está expectante, que es una noticia en todos los medios pero la verdad es que no tenemos nada que decir", aseguró en Movistar+.



Butragueño destacó el triunfo del Real Madrid en el Benito Villamarín y dejó elogios a Dani Carvajal, el autor del tanto del triunfo el día que regresaba a la titularidad y dejaba atrás una mala racha de lesiones.

Real Madrid con un buen arranque en LaLiga

"Nada diferente de lo que esperábamos, el Betis juega muy bien al fútbol y con el apoyo de su público sabíamos que iba a ser muy difícil. Estamos muy contentos, ha sido un partido sufrido, hemos estado juntos para sacar un resultado estupendo", afirmó Butrageño.



"Carvajal es todo un ejemplo para nosotros porque aporta una energía extraordinaria, juega con una intensidad que contagia. Ha golpeado esa volea que nos ha dado la victoria con ese carácter y espíritu competitivo que es fundamental", dijo.



Vinicius quitó la titularidad a Eden Hazard y Butragueño se mostró feliz por tener a los dos futbolistas en su equipo. "Es la competencia, los dos son muy buenos jugadores, todos son importantes y van a ayudar esta temporada. Estamos contentos por tener dos jugadores de esta categoría y Ancelotti decide quien tiene que jugar".





