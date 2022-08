Kylian Mbappé buscará esta temporada ganar su primer Balón de Oro. | Fuente: AFP

Si bien PSG ya dio vuelta a la página de la polémica entre Neymar y Kylian Mbappé, el delantero francés de 23 años aún sigue siendo noticia fuera de las canchas. Ahora fue centro de las críticas por parte del entrenador de la Selección de Brasil, Tite.



A pocos meses del inicio del Mundial de Qatar 2022, Tite habló de diversos temas en una entrevista en la cual también mencionó a Mbappé, que meses atrás no dudó en afirmar que las selecciones sudamericanas como Argentina y Brasil no juegan partido de nivel, minimizando de esta manera las Eliminatorias Sudamericanas.

"Tal vez Mbappé esté hablando de enfrentamientos de la Nations League o de los amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. No tenemos que jugar contra Azerbaiyán. No tenemos a ningún rival que te dé un respiro", dijo Tite sobre la estrella de PSG.

Asimismo, el extécnico de Corinthians dijo que para Brasil es difícil jugar de visitante en Bolivia.

“Las Eliminatorias en Sudamérica tienen un grado de dificultad mucho mayor que la fase de grupos de la clasificación europea. Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me respondió: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil...’,culminó Tite en conversación con ESPN.





Kylian Mbappé tuvo una cruce con Neymar en el duelo ante Montpellier. | Fuente: AFP

Rooney defendió a Messi y destruyó a Mbappé

En los últimos días, todas las luces del fútbol mundial están puestas en el PSG. Y no precisamente por su liderado en la Ligue 1 o las goleadas que ha sumado en los últimos encuentros, sino por problemas internos que incluyen a Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi.

El pasado fin de semana, en el encuentro entre el equipo de Christophe Galtier y el Montpellier, se vivió un tenso momento respecto a quién ejecutaba los penales. Inicialmente, fue Mbappé, pero lo falló. Cuando, luego, quiso cobrar revancha, 'Ney' no soltó el balón. Mientras se acercaba al brasileño, tuvo un choque con la 'Pulga'. Nada grave, a simple vista, pero, rápidamente, el video se viralizó y, en redes sociales, muchos usuarios criticaron al francés.

"Un jugador de 23 años se compromete a empujar a Messi. Nunca he visto un ego más grande en mi vida. Alguien debería recordarle a Mbappé que cuando Messi tenía 23 años ya había ganado cuatro Balones de Oro", dijo a Depar Sports, medio de Turquía.









NUESTROS PODCASTS

¿Qué significan las nuevas recomendaciones de los CDC para el control del COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU señalan que deben alejarse de las medidas restrictivas, como las cuarentenas y el distanciamiento físico. ¿Còmo podrìa influir esta recomendaciòn en nuestro paìs? El doctor Huerta lo explica.