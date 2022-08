Kylian Mbappé anotó 28 goles en la última temporada de la Ligue 1. | Fuente: AFP

El delantero francés Kylian Mbappé no entró en el grupo del París Saint Germain (PSG) para afrontar el primer partido de liga de su equipo el próximo sábado ante el Clermont a causa de un problema en los aductores, indicó este viernes el club.



El jugador, que hace unos meses apostó por renovar por el club al que llegó hace cinco años, se quedará en la capital francesa, precisó la entidad, que emitirá un nuevo parte médico en 72 horas.



Mbappé ya se perdió el pasado fin de semana la Supercopa de Francia, que enfrentó a su equipo contra el Nantes en Tel Aviv, a causa de una sanción.



El equipo cuenta con sus principales pilares, incluidos los tres primeros fichajes de esta temporada, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele y Vitinha, aunque no el cuarto, Renato Sanches, anunciado este jueves, y que todavía necesita tiempo para recuperar su forma.



El propio técnico, Christophe Galtier, señaló este jueves que el portugués todavía no estaba en forma para debutar con el equipo.





DT de PSG se estrena con Christophe Galtie

Con aires renovados con Christophe Galtier en el banquillo en lugar de Mauricio Pochettino, el París Saint Germain inicia la defensa de su título en la Ligue 1 en el terreno del Clermont, el sábado en la primera jornada del campeonato francés.

"Cuando entrenas al París Saint-Germain tienes más presión que en otros lugares. Es un club que tiene la costumbre de ganar trofeos", admitió el nuevo técnico del equipo de la capital.

Galtier fue el artífice de que el Lille fuera campeón en 2021, justamente por delante del PSG.

De entrada, el PSG ya pudo celebrar su primer título de la temporada al ganar el pasado sábado el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia), con un 4-0 sobre el Nantes en Tel Aviv, con doblete de Neymar y goles de Lionel Messi y Sergio Ramos.





