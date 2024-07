Kylian Mbappé sobre el "1, 2, 3, ¡Hala Madrid!": "Fue un guiño a Cristiano Ronaldo, mi ídolo de niño"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kyliam Mbappé fue presentado como el nuevo jugador del Real Madrid y en la rueda de prensa no dudó en hablar de su ídolo Cristiano Ronaldo. El francés reconoció que hizo un guiño a CR7 con el 1, 2, 3, ¡Hala Madrid! al finalizar su presentación en el campo del Santiago Bernabéu.

"Es un guiño a Cristiano, siempre mi ídolo de niño, es un amigo que me da su consejo, tengo esa suerte. Estamos siempre en contacto, es un privilegio, él ha marcado la historia de Real Madrid", dijo el jugador cuando un periodista le preguntó si había imitado a Cristiano Ronaldo durante su presentación oficial.

"Siempre me da su consejo de trabajar y siempre estar conectado con el juego, de mantener mi pasión por el juego. Sé que fue difícil para él la Eurocopa pero eso no cambia nada la leyenda que fue para Real Madrid. Le doy un abrazo", añadió.

Kylian Mbappé aseguró que le “da igual dónde jugar”, al ser preguntado por su competencia con el brasileño Vinícius Junior quien le mandó mensajes alentándole para que jugasen juntos en el Real Madrid.



“Voy a jugar dónde quiera el míster. Puedo jugar en las tres posiciones de arriba, como he hecho en París, Francia y el Mónaco. Lo mejor es estar bien físicamente, pero el lugar es un detalle; para mí, no es un debate. Me da igual dónde jugar, quiero jugar y demostrar que puedo ayudar al Real Madrid”, dijo en rueda de prensa.