Casemiro pidió "respetar" la decisión de Mbappé de no fichar por el Real Madrid | Fuente: AFP

El mediocampista brasileño Casemiro pidió "respetar" la decisión de Kylian Mbappé de no fichar por el Real Madrid y abogó por poner el foco en la final de la Champions League contra el Liverpool.

"Para hablar de Mbappé primero hay que decir que es un jugadorazo que nos dio mucho trabajo en los dos partidos (de octavos de final), y lo segundo es respeto", dijo Casemiro respecto a la continuidad del francés en el PSG.

"Si él ha tomado esa decisión, la tenemos que respetar. Tenemos que darnos cuenta de que ha tomado esa decisión con su familia, ya no podemos hablar de un jugador que no es del Madrid, tenemos un partido el sábado. Le deseamos lo mejor en su vida, no contra el Madrid, y ojalá sea feliz", resaltó el brasileño que insistió en que "este club (Real Madrid) no vive de jugadores, vive de historia".

Casemiro cerró el tema Mbappé en Real Madrid

Casemiro y Mbappé durante el duelo de Real Madrid y PSG en la Champions League | Fuente: EFE

El mediocampista brasileño mencionó que en la historia del Real Madrid la importancia de los futbolistas no está por encima que la institución.

"Este club supera a los jugadores, fue así con Di Stéfano, con Gento, con Cristiano", aseguró Casemiro, afirmando que "puede estar triste la afición, pero con lo que tenemos, este club seguirá ganando".

De cara a la final de Champions League, Casemiro aseguró que "aunque es la quinta (final que juega), la mentalidad es como si fuera la primera, la ilusión y las ganas de querer vencer son como si fuera la primera".

Casemiro elogió al Liverpool y especialmente a su compatriota Fabinho, uno de los pilares del equipo entrenado por Jurgen Klopp.

"Es un gran jugador. Viene demostrando eso desde hace unos años, que es muy importante para el equipo de Klopp, pero sabemos que el Liverpool no es sólo Fabinho, tiene grandes jugadores, un gran entrenador", afirmó 'Case'.





NUESTROS PODCASTS

¿Cuál es el panorama mundial del virus de la viruela del mono?

El doctor Elmer Huerta explica cuál es la situación en el mundo de los contagio de la viruela del mono, sus síntomas y tratamiento.