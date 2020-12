Lionel Messi tiene contrato hasta junio de 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

El vínculo de Lionel Messi con Barcelona termina en junio de 2021. A partir de enero, el delantero argentino puede firmar por otro club sin negociar con la institución azulgrana; es decir, gratis.

Después del cortocircuito que existió entre Messi y el expresidente Josep María Bartomeu, la renovación de contrato del jugador quedó en 'stand by'. Ese punto está en la agenda de los candidatos a la presidencia del Barcelona.

Uno de los primeros en salir hablar sobre el tema es Emili Rousaud, ex vicepresidente y precandidato la presidencia. Él considera que las negociaciones no serán fáciles sobre todo porque debido a la pandemia se ha perdido millones de euros.

"Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará", indicó Rousaud al diario "ARA".

El exdirectivo, que renunció en marzo por el 'Barzagate', sostiene que buscarán negociar, pero sin poner a la persona sobre el club: "Messi ha escrito las páginas más brillantes de la historia del club, y debemos honrar a nuestras leyendas. Pero la realidad es la que es. Al socio no se lo puede engañar. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede, pero siempre con los intereses del club por delante. No está por encima del club. ¿Quiero que se quede? Sí. Pero no a cualquier precio. Debe ser sostenible salarialmente".

Más allá de dinero, a Lionel Messi le quiere presentar un proyecto ganador de cara al futuro. "Leo no pone el dinero por delante. Ya es el futbolista mejor pagado. Cuando en verano dice que se va, que nadie se engañe, no lo dice por dinero, sino porque es un ganador nato y no hay un equipo lo bastante competitivo. Por lo tanto, le debemos convencer de que vamos a crear un proyecto ganador. Y a partir de ahí, él tomará la decisión que crea conveniente", finalizó.